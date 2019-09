A legerősebb keretével vág neki az egri túrának a KVK

A még veretlen ZF Eger ellen folytatja szereplését az E.ON férfi vízilabda élvonalban a Kaposvári VK. Surányi László tanítványai szerdán 18 órakor ugranak medencébe a hevesi megyeszékhelyen.

Az OSC Újbuda után ismét egy élcsapat, a remek játékoskerettel rendelkező ZF Eger vendége lesz a Kaposvári VK. Surányi László tanítványaira tehát ezúttal sem vár könnyű mérkőzés, hiszen a Dabrowski Norbert csapata veretlen a bajnokságban és a LEN-Euro Kupában sem talált még legyőzőre.

– Nem feltarott kezekkel megyünk, próbálunk tisztességgel helyt állni – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Tudjuk, hogy az Eger egy más kategóriát képvisel, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megnehezítsük a hazaiak dolgát, ezért is utazunk a legerősebb keretünkkel. Senkit sem pihentetek, hogy minél jobban összeszokjon a társaság. Nyolc új játékos érkezett, még nem vagyunk összeszokott csapat, ehhez kell még egy kis idő, ezért is fontos, hogy minél többet játszanak együtt a srácok.

A kaposvári pólósok már két hete az új, nemrég átadott Csik Ferenc Versenyuszodában készülnek a mérkőzésekre. A hazai premierre sem kell sokat várni, hiszen a KVK jövő héten pénteken már ott fogadja a BVSC csapatát.

– Egész héten a BVSC elleni mérkőzésre készültünk, az egri meccsünket is egy felkészülési állomásnak tekintjük – fogalmazott Surányi László. – A mi szemünk előtt már az a mérkőzés lebeg, amelyet az új uszodában vívunk majd. Az Eger egy élcsapat, nem is készültünk rá külön. Tudjuk, hogy erős keretük van, amelyhez csatlakozott a Máltáról hazatérő Hosnyánszky Norbert is, aki jó formában van, hiszen szórta a gólokat a LEN Kupában, ahol mindhárom mérkőzését megnyerte az Eger.

A már említett olimpiai és világbajnok Hosnyánszky Norbert mellett az egrieket erősíti Krémer Balázs és Sántavy Máté is, akik az előző szezonban még Kaposváron pólóztak.

A KVK még nem szereztek pontot a bajnokságban, s erre a remek formában lévő Eger ellen is csekély az esélye, így somogyi pólósok a tisztes helytállásban bízhatnak.