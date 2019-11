A listavezető Érd látogat a Balatonlelle együtteséhez

A listavezető Érdi VSE csapatát fogadja vasárnap 13.30 órakor a Greenplan Balatonlelle SE a harmadosztály 14. fordulójában.

– A csapat hangulata javult az első idegenbeli siker után, de az csak az Érd elleni meccsen derül majd ki igazán, hogy adott-e egy lökést – fogalmazott Bőzsöny János, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Látjuk a tabellát, tudjuk, hogy nem véletlenül áll az első helyen az Érd, de nem megyünk ki feltartott kezekkel a pályára, hiszen minden pontra szükségünk van. A mi helyzetünkben a Bayer München ellen is a pontszerzés lenne a cél, hiszen volt már olyan a történelemben, hogy a bajorokat is elverte egy a tabella alsó felében álló csapat. Tiszteljük az ellenfelet, tudjuk, hogy meglepetés lenne a győzelmünk, de azért dolgozunk, hogy meglepetést okozzunk. Sajnos a sok eső miatt a pályánk nem a legjobb, próbáltuk a pályaválasztói jogot is felcserélni, de ebbe nem ment bele az MLSZ. Így most azon dolgozunk, hogy játékra alkalmas legyen a pálya.

A balatoniaknál Hegedűs Gyula még nem léphet pályára eltiltás miatt, de rajta kívül mindenki hadra fogható.