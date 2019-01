A második félidőben kiütötte ellenfelét a Siófok

Fölényes győzelmet aratott a Siófok KC hazai pályán a Mosonmagyaróvár ellen a K&H Női Kézilabda Liga tizenegyedik fordulójában.

Kiütéses sikerrel hangoltak az EHF-kupára a siófokiak, ráadásul szinte minden játékosának lehetőséget adott Moen edző a szerény képességű Mosonmagyaróvár elleni bajnokin. A találkozó igazolta, hogy miért a vendégek szerezték a legkevesebb gólt az élvonalban…

Az első félidő nem sikerült túl jól, hiszen mindössze egygólos hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok, pedig a harmincból hat percet emberelőnyben játszottak Solbergék. A hazaiak a tizenegyedik percben vezettek először (5–4), a folytatásban pedig volt már négy is a javukra (10–6), ám ha nincs Austin gólja a játékrész végén, akkor nincs siófoki előny a szünetre.

A fordulás után aztán már nem volt miről beszélni, a házigazdák remek védekezéssel mindössze öt gólt engedélyeztek ellenfelüknek, támadásban pedig jöttek a gólok. Az utolsó tíz percben már több játékosát is „pihentette” Tor Odvar Moen edző, köztük Kobeticet is, akinek jegelték a könyökét. Elghaoui nagyon jól élt a kapott lehetőséggel, csereként a fordulás után hat góllal segítette együttesét, a lefújás után nem véletlenül őt választották csapata legjobbjának. Böhmét is ki kell emelni, aki a második játékrészben öt találattal zárt és Janjusevic is két góllal jelezte Moen edzőnek, lehet rá számítani. Böhmének és Elghaouinak tehát nagy szerepe volt abban, hogy szoros első félidő után kiütéses hazai siker született, míg ők a másodikban, addig az elsőben Kobetic és Aoustin voltak támadásban a legeredményesebbek három-három találattal.

Siófok KC–Eu-Fire Mosonmagyaróvár 32–16 (12–11)

Siófok, Kiss Szilárd Sportaréna, 800 néző. Vezette: Héjjas, Kránicz.

Siófok KC: Solberg – Böhme 7, Drabik 1, Perianu 1, Kobetic 5, Nze Minko 4(1), Aoustin 4. Csere: Gonzalez 1, Jezic 1, Khmyrova, Geiger, Elghaoui 6, Janjusevic 2, Sárosi. Edző: Tor Odvar Moen.

Eu-Fire Mosonmagyaróvár: Scholtz – Kovacsicz 2, Kopecz 1, Farkas V. 3(3), Vukcevic 2, Szarková 4, Bízik R. Csere: Bardi, Maric 3, Horváth B. 1, Tóth M., Bízik B., Katona. Edző: Bognár Róbert.

Kiállítások: 6, illetve 10(6).

Hétméteresek: 2/1(1/-), illetve 4/3(2/2).

