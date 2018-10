A második szettben hét pont jutott a Palotának

A nyitójátszmában eleinte még a házigazda fővárosiak vezettek, ám a vége kiütés lett.

Még nagyobb volt a különbség a második szettben; a vendég kaposváriak villámgyorsan elléptek a Palotától (1–8), s ebben a felvonásban csupán hét pontot engedélyeztek a hazaiaknak. A harmadik, utolsó játékrész volt a legszorosabb, ám a somogyiak sikere ekkor sem forgott veszélyben.

A mezőny legponterősebb játékosa Vacsi Evelin volt, aki 12 pontot jegyzett Palotán.

A Szasa Nedeljkovics vezette 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem társulata – amelyből most is hiányzott a térdműtéten átesett Leidgeb Noémi és a bokahúzással küszködő Kanizsai Dorottya – nem sokat pihenhet, lévén hétfőn 17 órakor már újra pályára szólítják őket, amikor is a Budaörsi DSE lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen.

Bp. Palota RSC–1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 0–3 (–13, –7, –20)

Budapest. V.: Jámbor, Csizmarik.

Bp. Palota RSC: Rácz M. (–), Antal A. (6), Kotlárik (–), Imreh (7), Mester O. (3), Kaltenecker (–). Csere: Vandlik (liberó), Magyar (liberó), Mészáros Zs. (1), Halla (2), Misinszki (3), Király D. (1). Vezetőedző: Glózik János.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Csesljar (3), Császár N. (8), Harmath (9), Miklai (8), Iricanin (9), Vacsi (12). Csere: Héri (liberó 1), Hegyi B. (liberó), Kalmár V. (–), Szívós I. (1), Horváth A. (2). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 8–6, 11–16, 13–21, 13–25 (18 perc).

2. játszma: 1–8, 4–16, 5–21, 7–25 (14 perc).

3. játszma: 4–8, 13–16, 16–21, 20–25 (21 perc).

* * *

Immár negyedik alkalommal rendezik meg a RÖAK Kupa gyermek fiú felkészülési röplabdatornát Toponáron. A szombaton 9 órakor kezdődő mérkőzés-sorozaton a házigazda RÖAK „sárga” és „kék” csapatát a Dunaújváros, a Székesfehérvár és a Bp. Pénzügyőr SE társaságában szólítják pályára.