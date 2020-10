A megye egyből egészen az élvonalig jutott Nagy Krisztián

Labdarúgás Szülővárosában, Kaposváron vált NB I.-es labdarúgóvá Nagy Krisztián, aki nyáron a másodosztály újoncához, a Debreceni Egyetemi Atlétikai Clubhoz szerződött.

– A Rákóczi utánpótlásában nevelkedett, mégis Nagyatádon kóstolt bele először a felnőtt futball világába. Miért igazolt tizennyolc évesen a harmadosztályban szereplő klubhoz?

– Mielőtt Nagyatádra igazoltam volna fél évig éltem Németországban, ahol egy alacsonyabb osztályú csapatnál már játszottam felnőtt bajnokságban – mondta Nagy Krisztián. – Amikor hazaköltöztem, akkor Bőzsöny János segítségével Nagyatádra igazoltam. Bár úgy volt, hogy az utánpótlásban számítanak rám, de az akkori vezetőedzőtől, Papp Zoltántól megkaptam a bizalmat a felnőtt csapatban. Az elétem ezen időszakához is jó emlékek kötnek, hiszen sikerült elérnünk a kitűzött célt, a bent maradást. Remek volt a hangulat az öltözőben és nem mellékesen sok tapasztalatot szereztem.

– Fél év után visszatért nevelőegyütteséhez, amely akkor esett ki az NB I.-ből. A másodosztályban alapembernek számított, s gólokat is szerzett. Ezek alapján jó döntést hozott?

– Egy érdekes szezon volt, több edzőváltással és kieséssel. A saját szemszögemből viszont azt mondanám, hogy jól sikerült, hiszen tizennyolc évesen gólokat szereztem, gólpasszokat tudtam adni és az edzők is bizalmat szavaztak nekem. Mégsem lehetek elégedett, mivel a csapat kiesett, de ez nem csak rajtunk, játékosokon múlt. A klub egy elég nehéz időszakban volt, új tulajdonos érkezett, rengeteg tartozás halmozódott fel, ezeket pedig nehezen éltük meg az öltözőben.

– A klub az anyagi problémái miatt a megye egyben folytatta, mégis a csapattal tartott. Mi volt ennek az oka?

– Elsősorban a klubhoz való kötődés. Kiestünk a másodosztályból, de tudtam, hogy a Kaposvárnak nem a megye egyben van a helye. Voltak ajánlataim, de ezeket elutasítottam. Illés János és Házi László egy remek keretet hozott össze, én pedig szerettem volna segíteni a csapatnak a feljutásban. Összességében egy jó szezont zártunk, hiszen csak egyszer kaptunk ki a bajnokságban és az osztályozón is sikerült nyernünk.

– A megye egyből való feljutással egy sikerkorszak kezdődött a klub életében. A harmad-, illetve a másodosztályból való feljutásból is oroszlánrészt vállalt. Minek volt köszönhető ez a nagy menetelés?

– A legnagyobb szerepe talán annak volt, hogy egy nagyon jó közösséget alkottunk. A játékosokat remekül választották ki a vezetők és be is bizonyítottuk, hogy jól döntöttek. Mindig csapatként tudtunk küzdeni a pályán, egymásért hajtottunk és ez vitt minket előre. Az öltözőben nem voltak klikkek, mindenki egy célért küzdött. Ebben Waltner Róbertnek is hatalmas szerepe volt.

– Az élvonalban már a második mérkőzésen megszerezte első gólját. Gondolta volna ezt a megye egyes szezon után?

– Ha valaki, akkor azt mondja, hogy három év múlva megszerzem az első gólomat az élvonalban, akkor kinevetem. Egy hihetetlen dolog volt, főleg úgy, hogy a megye egyből indultunk. A szezon sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Próbáltunk azzal élni, hogy pozitívan jöjjünk ki a feljutásból. Ugyanúgy akartunk játszani, mint a másodosztályban, de hatalmas a különbség a két osztály között. A bajnokság első felében még voltak elfogadható meccsek, de a második felét kidobhatjuk a kukába. Nagyon szurkolok annak, hogy a Rákóczi minél jobban szerepeljen a bajnokságban. Nem titkolt vágyom, hogy egyszer visszatérjek a csapathoz.

– A DEAC mellett voltak más ajánlatai, lehetőségei?

– Voltak más ajánlataim a másod- és a harmadosztályból is, de úgy éreztem, hogy a debreceniek akarnak a legjobban. Kaposváron nem gördítettek akadályt az átigazolásom elé, ezt ezúton is köszönöm Illés Jánosnak és Takács Róbertnek.

– Eddig kétszer sikerült győztes gólt szerezni új csapatában. Ezek alapján remek formában van.

– Nem volt nehéz beilleszkedni a csapatba, hiszen befogadó a közeg. Mindenki segítőkész volt, sőt az albérletkeresésben és az egyetemi beiratkozásban is sokat segítettek. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt visszaadjam a pályán a klubnak. Érzem, hogy bíznak bennem, sok lehetőséget kapok, ezt pedig úgy érzem, hogy sikerült meghálálnom. Szerintem jó döntést hoztam, amikor elfogadtam a DEAC ajánlatát.

– Nem csak szakmai, magánéleti döntés is volt az egyetem miatt?

– Szerettem volna továbbtanulni, már Kaposváron is volt erről szó, de most belevágtam: kereskedelem és markenting szakirányon fogok tanulni a Debreceni Egyetemen. Ez a szak már régóta érdekel, úgy gondolom, hogy ezzel el tudok majd helyezkedni a sportpályafutásom után.

– Mire lehet képes a DEAC a másodosztályban? Milyen célokért küzdenek?

– A legfontosabb cél a bent maradás, de ezzel nem akarunk megelégedni, hiszen szeretnénk minél előrébb végezni.

– Mik a tervei a pályafutása folytatását illetően?

– Szeretnék egy minél jobb szezont produkálni és meglátom, hogy ez mire lesz elég. Nagyon jól érzem magam Debrecenben, de szeretnék még az NB I.-ben játszani.