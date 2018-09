A megyei rangadó után otthon javítana a Siófok

A Kaposvári Rákóczi FC Csákvárra utazik, míg a BFC Siófok az újonc Tiszakécske csapatát fogadja a Merkantil Bank Liga NB II. tizedik fordulójában.

Nem vár könnyű sorozat a Kaposvári Rákóczi FC együttesére. A somogyi zöld-fehérek a megyei rangadón elért sikert követően vasárnap 17 órakor az Aqvital FC Csákvár otthonában lépnek pályára, majd szerdán a Győrt fogadják, végül pedig Békéscsabára utaznak a válogatott szünet előtt. Amennyiben Waltner Róbert tanítványainak sikerülne jól kijönniük ebből a hármasból, úgy igen előkelő helyről várhatnák a folytatást. A tabellán elfoglalt pozícióval így sem lehetnek elégedetlenek a kaposváriak, hiszen csupán két ponttal lemaradva a listavezető Békéscsabától a harmadik helyen állnak.

– A csapatban benne van akár a kilenc pont is – fogalmazott Godzsajev-Telmán Rabil Ogli, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Maximalisták vagyunk, így mind a három meccset szeretnénk megnyerni, de ha hét pontot szerzünk ezeken a bajnokikon, azzal is megelégednénk.

Remek formában van a Rákóczi, hiszen kilenc tétmérkőzés óta nem talált legyőzőre, azonban a következő mérkőzés igen nehéznek ígérkezik, hiszen a csákváriak eddig csak egyszer szenvedtek vereséget a bajnokságban, bár mindemellett csak három győzelem szerepel a nevük mellett.

– Kielemeztük a Csákvár játékát, egy jó csapatról beszélünk, amely eddig csak egyszer kapott ki – mondta a soron következő ellenfélről Godzsajev-Telmán Rabil Ogli. – Nem lesz könnyű dolgunk, de mindenképp győzni szeretnénk.

A megyei rangadó elvesztése után, egy újabb újonc elleni bajnoki következik a BFC Siófok számára a Duna Asztalt Tiszakécske ellen vasárnap, 17 órakor, melyre ezúttal is ingyen mehetnek be a szurkolók, hisz egyelőre messze van még az első tíztől a balatoni együttes.

A cél egyértelműen a győzelem, bár meg kell jegyezni a siófokiak eddig nagylelkűen adományozták a három pontokat a harmadosztályból feljutó csapatoknak. Ezzel se lenne baj, ha ugye nem az alsóházban lenne a csapat.

A kék-sárgák előbb kikaptak a Monortól, majd legutóbb a Kaposvár otthonában is elvéreztek. Az utóbbi különösen fájó, hisz egy jó első félidőt produkáltak a megyei rivális otthonában, viszont a folytatásban hagyták, hogy a házigazdák rájuk erőltessék az akaratukat és két kapott gól nélküli meccs után már nem jött a harmadik. A hátrányban persze többet birtokolta a labdát riválisánál az ezúttal is három fiatallal felálló BFC Siófok, ám az egyenlítés elmaradt. Egy biztos: a támadójátékon mindenképp javítani kell, hisz az említett utolsó három fordulóban mindössze egy büntetőből elért találat a mérleg. Rúgott gól nélkül pedig nehéz meccset nyerni…

A kaposvári vereség utáni talpra álláshoz viszont ideális ellenfél lehet a Duna Aszfalt, mely az eddigi kilenc forduló alatt mindössze egy bajnokit nyert, azt is hazai pályán a Budaörs ellen. A volt siófoki Kovács Gábort és Gréczit is a soraiban tudó vendégeknek a leggyengébb a támadójátéka a másodosztályba, mindössze négy gólt szereztek, abból kettőt épp a már említett egyetlen győztes hazai bajnokin. A balatoniaktól tehát nem nagy elvárás, hogy végre ne kapjanak gólt, ami az eddigi kilenc forduló alatt csak kétszer jött össze. Azt a két bajnokit viszont meg is nyerték. Az eredményt befolyásolhatja az is, hogy az edzők miként keverik a kártyákat, ki lesz a frissebb, hisz egy hét alatt ez a harmadik mérkőzés lesz, sőt hét közben jön az újabb.