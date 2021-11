A megyeszékhelyről indul az olasz körverseny leghosszabb etapja

Kaposvárról indul az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d'Italia harmadik szakasza, erről tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a Városházán.

– Három nagy körverseny van, a Tour de France, a Vuelta és a Giro d’Italia, s ezek közül az egyiket megnyerte Magyarország, s azon belül pedig Kaposvár – mondta Szita Károly polgármester. – Innen indul majd az olasz körverseny harmadik szakasza. – Hálás vagyok Giacomo Pedranzininek, amiért ilyen hatékonyan tudott lobbizini azért, hogy országunk kapja meg a Giro indulása jogát, azt követően pedig, hogy a városunk is helyszíne legyen a körversenynek. Ivan Basso nemcsak az arcát, hanem a munkáját is adta ahhoz, hogy ez így meg tudjon valósulni.

– Amikor négy-öt évvel ezelőtt volt szerencsén Olaszországban megnézni egy Giro d’Italia-futamot, akkor nem reméltem, hogy az a csoda, amit ott tapasztaltam, elérhet hozzánk is – tette hozzá Kaposvár polgármestere. – Legutóbb azt mondtam, hogy több mint százmillióan nézik majd a kaposvári utcákat, tereket, a helyi szép épületeket, azt a bemutató filmet, mely a városunkról szól, de tévedtem, ugyanis legalább nyolcszázmillióan lesznek, óriási eredmény ez Kaposvár életében.

– Most vagyok először Kaposváron, mely egy nagyon szép város, ráadásul itt van a Kometa cég, mely a csapatunk névadó támogatója – fogalmazott Ivan Basso világbajnok, aki kétszer nyerte meg a Giro d’Italiát, s az EOLO-KOMETA ProTeam sportigazgatója. – Itt született meg az az ötlet, hogy az országba, s azon belül is Kaposvárra hozzuk a körversenyt. Számomra egy hatalmas megtiszteltetés, hogy magyar versenyzőket is a soraiban tudó együttes vezetője lehetek. Az EOLO-KOMETA nemcsak egy olyan csapat, mely világversenyeken indul, hanem arra is törekszik, hogy felkarolja a magyar fiatalokat és segítse őket a profi karrierjük beindításában. Örülök, hogy az a nagy álom, hogy innen induljon a Giro egyik szakasza, valóra válhatott, s bízom, bízunk benne, hogy lesz folytatás is. Az erőpróba pedig segíthet abban, hogy egyre több fiatal szeresse meg ezt a sportágat, s egyre többen válasszák a kerékpározást. Eddig versenyző voltam, most már rajongó vagyok; a mai naptól megkezdődik a felkészülés a megméretésre, jövő májusban pedig rózsaszínbe borulhat a város.



– Hálás vagyok Szita Károlynak és Ivan Bassónak is – hangsúlyozta Giacomo Pedranzini, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgatója. – Már 27 éve együtt dolgozunk a polgármester úrral, s azóta sok minden változott a városban, de a rossz, illetve a jó időkben is mindig segítettük egymást. Most egy fontos pillanat jött el a közös munkánkban, hiszen az a tény, hogy ide érkezik a Giro d’Italia egy kiemelkedő esemény. Nagy szerencse, hogy tavaly Valter Attila, aki ugyan nem az EOLO-KOMETA tagja, kiválóan képviselte az ország színeit. Az lenne a cél, hogy a körversennyel tovább népszerűsítsük Magyarország értékeit és a sportos életmódot is, mely hozzájárul egy egészségesebb társadalom létrejöttéhez. A termékeinkkel is ehhez szeretnénk hozzájárulni.

Lesz magyar, részben kaposvári együttes is a Girón, az EOLO-KOMETA. – Dina Márton és Fetter Erik is nagy tehetség, s bízunk abban, hogy nagy sikert érnek majd el – emelte ki Giacomo Pedranzini.