A mester szerint már a jelenben látni kell a jövőt

Újabb két évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését ifj. Kiss Szilárd, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémia 2013-as megalakulása óta dolgozik edzőként Balatonbogláron.

Az elismert szakember számos bajnoki címet ünnepelhetett a NEKA csapataival, jelenleg pedig a Boglári Akadémia-SZISE csapatát irányítja a női kézilabda NB I.-ben.

– Átgondoltam a lehetőségeket, de szívesen maradok a NEKA-nál, szeretek itt dolgozni, hiszen kezdettől itt vagyok – nyilatkozta a neka.hu-n ifj. Kiss Szilárd. – Felépítettünk valamit, folyamatosan tesszük hozzá a tudásunkat ahhoz a minőségi munkához, ami itt folyik. A feltételrendszer kimagasló, igyekszünk ugyanilyen lelkesedéssel tovább dolgozni. Mindenkiben ambíciót látok, aki a környezetemben van. Folyamatosan képezzük a gyerekeket, kiváló szakmai stáb segíti a munkánkat, így itt „csak” az edzőségre kell fókuszálni. Kollégáimmal évek óta együtt dolgozunk, kölcsönösen tiszteljük egymást. A célunk – amivel teljesen azonosulni tudok –, hogy neveljünk az országnak olyan gyerekeket, akiket később más magyar csapatok elvisznek. Régebben külföldön láttunk csak hasonló rendszereket, de tíz éve elindult egy szemléletváltás, jó irány a magyar sportban is, ennek is köszönhetők a korosztályos válogatottak sikerei.

A 2020/2021-es szezonban minden eddiginél nagyobb feladat várt rá. – Az idén elindítottuk a Boglári Akadémia-SZISE csapatát az NB I.-ben, ami nagy vállalás volt, hiszen a korábbi, eredményközpontúbb elvek helyett ez most inkább hosszú távú célokról szól – fogalmazott a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapján az edző. – Rövid távon egyelőre vegyes érzéseink vannak, de fontos látni azt, az utánpótlásképzés egyben tehetséggondozás is, ennek eredménye sokkal később érik be, miután a gyerekek innen elmennek. Magyarországon mi voltunk az első csapat, amely ezt bevállalta, két-három év múlva remélhetően azt mondjuk, megérte.

Most szembesülnek azzal, hogy az utánpótlás és a felnőtt NB I.-es korosztály között micsoda különbség van. – Amit a gyerek a saját korosztályában akár európai szinten is remekül megcsinál technikailag, taktikailag, felnőtt szinten olyan, mintha meg sem tanulta volna – nyilatkozta. – Ez abból fakad, hogy rutinosabbak ellen játszik, és a játék dinamikája más. Egy új fejezet kezdődött a fiatalok életében, és ehhez hozzá kell szokniuk. Most kerültek be abba a közegbe, amibe csak később kerültek volna, fel kell venniük a ritmust úgy, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Ehhez nagyfokú kitartás, türelem és hit kell mindenki részéről. Nagyot mertünk ugrani, bízom benne, hogy ez hosszú távon megtérül. Nem adjuk fel, és tudjuk, a rutint csak idővel lehet megszerezni.

Az utánpótlásképzésben dolgozva, sokszor elhangzott tőle: „a jelenben meglátni a jövőt”. – Azokat a tapasztalatokat, amiket az ember eddig szerzett, próbálja a következő csoportjánál is felhasználni. – Most kell meglátnunk azt, 3-4 év múlva kiből lehet jó játékos, ki az, aki el tud jutni a legmagasabb szintre. Az még nehezebb, hogy 14 éves gyerekekről megmondjuk, ki válik be 20-21 évesen, pályára tud-e lépni a felnőttek között, ettől óva intenék is mindenkit. Mi is hibázhatunk, de igyekszünk már a kiválasztást a legmagasabb szintre vinni.

Szövetségi edzőként az ifjúsági válogatottal 2019-ben megnyertétek Celjében az ifjúsági Európa-bajnokságot. Tíz NEKA-játékos volt a keretben. – Európa-bajnokok lettünk, annak akkor ott nagyon örültünk – elevenítette fel. – Az első magyar válogatott voltunk, mely ezt a korosztályos versenyt megnyerte, de ez nem jelenti azt, hogy a felnőtt válogatottba is eljut akármelyik játékos. Ugyanakkor a hited, az erőd, az, hogy még jobban menj és csináld, többségében a győzelmekből építkezhet. Nyáron junior Eb lesz, megint Celjében, és bár a járvány befolyásolta a fiatalok fejlődését, az NB I.-es szereplés minden bizonnyal előremutató lesz, mert a gyerekek olyan csapatokkal játszanak hétről hétre, akik előttünk vannak.

Az első aranyérem

Sok szép emlék köti a NEKA-hoz a mestert. – Minden évben volt valami, ami kiemelhető – hangsúlyozta. – A legelső szezonban szinte a folyosóról nyertük meg a serdülő bajnoki címet, akkor még sem saját csarnokunk, sem kollégiumunk nem volt. Bohus Beával, Hajdu Jánossal dolgoztunk együtt, és ez volt az első NEKA-s bajnoki cím. Utána is jöttek a sikerek, és bár sokak szerint utánpótlásképzésben nem számít az eredmény, én mégis azt gondolom, itt kell megtanulnia a gyerekeknek a végtelenségig küzdeni, nyerni vagy veszíteni, és ehhez számolni kell a pontokat. Nyilván nem szabad túlzásba esni, vagy messzemenő következtetéseket levonni egy-egy meccsből, de ki kell hozni a maximumot az adott csapatból, soha nem adhatjuk alább. Édesapám, Kiss Szilárd is ezt vallotta, ezt tőle örököltem: a mércét mindig fel kell állítani, és nem kell magyarázkodni.

Fotó: NEKA/Tompos Gábor