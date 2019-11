A Mezőkövesdnek hozott szerencsét a tizenhármas

Mezőkövesden lépett pályára a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. 13. fordulójában. A somogyi zöld-fehérek ezúttal sem tudták bevenni az ellenfél kapuját, s végül kétgólos vereséget szenvedett.

Nem várt könnyű mérkőzés a sereghajtó kaposváriakra a dobogó harmadik helyén álló Matyóföldiek otthonában, hiszen két eltiltás és több sérülés is nehezítette a somogyiak dolgát, így a szakmai stábnak kényszerűségből több helyen is változtatnia kellett a felálláson. A szlovén Matej Poplatnik például először kapott lehetőséget bajnokin a kezdőcsapatban, míg jolly jokerként szinte már minden poszton helyt álló Nagy János ezúttal bal oldali védőként kapott lehetőséget. Az viszont örömteli hír a kaposvári szurkolóknak, hogy hosszú kihagyás után Zsiga Ervin már helyet foglalt a kispadon, sőt egy új arc is feltűnt Markovic Vanja személyében.

S, ha már szurkolók, a Rákóczit a keménymag Mezőkövesre is elkísérte, s végig teli torokból buzdította a nagyszerű iramban kezdődő találkozón. Ezt az iramot bár a kövesdiek diktálták, de a felforgatott Rákóczi kontrái is rendre hordoztak veszély magukban, hiszen Nagy Richárd és Szakály Attila előtt is adódott egy-egy lehetőség, míg a másik oldalon csak Budu Zivzivadze próbálkozása találta el a kaput, de ez nem sok gondot okozott Slakta Balásznak. A félidő derekán – mikorra már alábhagyott a lendület – egy védelmi megingás azonban nagy gondot okozott a Rákóczi kapuja előtt, de Berecz Zsombor nagy helyzetben fölé bombázott. A szünet előtti utolsó percben igazi tűzijáték alakult ki a somogyiak kapuja előtt, melynek végén Beliczky Gergő buktatta az újabb lövésre készülő Cseri Tamást. A megítélt büntetőt a sértett lőtte a kapuba. A Rákóczinak a hátralévő másodpercekben még lett volna lehetősége az egyenlítésre, de Matej Poplatnik iszonyatosan rosszul találta el a labdát ziccerben.

A második játékrész borzasztóan indult a vendégek szempontjából, hiszen Berecz Zsombor távoli, lapos lövésével megduplázták előnyüket a hazaiak, akik ezt követően magabiztosan őrizték vezetésüket, s több helyzetet is kialakítottak. A Rákóczi bár próbálkozott, de igazi átütőerő nem volt a támadójátékában, így ezúttal sem szerzett gólt.

A kaposváriaknál újra előjöttek a szokásos, rendre ismétlődő hibák, melyek ezúttal is végzetesnek bizonyultak. Ha ezeken nem javítanak a zöld-fehérek, akkor nagyon nehéz lesz számukra kiharcolni a hőn áhított bent maradást.

Mezőkövesd Zsóry FC–Kaposvári Rákóczi FC 2–0 (1–0)

Mezőkövesd, 1452 néző. V.: Solymosi (Berke, Ducsai).

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Vadnai, Pillár, Katanec, Silye – Karnitski, Berecz – Cseri, Pekár (Sajbán M., 85. p.), Vajda S. (Nagy D., 61. p.) – Zivzivadze (Takács T., 90. p.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Vachtler, Ur, Nagy T., Nagy J. – Szakály A., Yakymiv (Hadaró, 54. p.) – Poplatnik (Borbély Á., 73. p.), Beliczky (Markovic, 65. p.), Nagy R. – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Cseri (44. p.), Berecz (48. p.).

Sárga lap: Poplatnik (43. p.), Nagy T. (56. p.), Szakály A. (64. p.).