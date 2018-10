A munka végére teljesen megújul a desedai csónakház

A végéhez közeledik a desedai csónakház felújítása. Az épület kívül-belül is teljesen megújul majd a Kaposvári Önkormányzat pályázatának, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatásának köszönhetően.

– Az épület teljes felújításon esett át, csak a váza maradt meg eredeti állapotában – tudtuk meg Faludy Andrástól, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzőjétől. – A létesítményben tágas öltözőket alakítottak ki, ezáltal gazdaságosabb, jobban kihasználhatóbb belsőt kapott a desedai csónakház. Erre szükség van, mert megnövekedett az egyesület létszáma és már szűkös volt a hely.

– Racionalizáláson ment át az épület, melynek a fűtési rendszerét és a villamos hálózatát is felújították – tette hozzá. – Egy fapelletes tüzelésű kazánt és passzív ablakokat építettek be, kívülről pedig huszonöt centiméteres szigetelést kapott. Emellett pedig új hajótárolók is épültek, megújultak a vizesblokkok, mozgáskorlátozott parkoló épült, a közvilágítást pedig napelemes kandeláberekkel oldották meg.

Abszolút az energiahatékonyságra, a fenntartható fejlődésre helyezte a hangsúlyt az önkormányzat pályázata, melynek az egyesület nagyban segítette a megírását és megvalósulását. Jövő március-áprilisban egy teljesen felújított desedai csónakház áll majd a vízparton, s várja Kaposvárra a vízitúrázás szerelmeseit. Az érdeklődők kajakot, kenut és sárkányhajót is bérelhetnek, melyekkel körbeevezhetik a Desedát. Emellett pedig kültéri kondicionálópark is várja az odalátogatókat.

– A Magyar Kajak-Kenu Szövetség az emeleti részre költött eddig negyvenmillió forintot, de a jövőben még tízmillió forinttal támogatja az építést, az alsó szint elkészülése után – tette hozzá Faludy András. – Szövetségi pénzből újult meg a tető, s az emelet déli szárnyát is ebből fejezik majd be.

