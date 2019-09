A munkában hisz a bajnok és kupagyőztes röplabdázó

Tálas Zsuzsanna szerint ott van a helye a legjobbak között az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapatának a legjobbak között a női röplabda Extraligában.

Alaposan megerősödött kerettel várja a női röplabda Extraliga nyitányát az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttese, a somogyiak egyik nagy fogása a magyar válogatott feladója és egyben csapatkapitánya, Tálas Zsuzsanna.

– A pontvadászat végén keresett meg Sasa Nedeljkovic vezetőedző, de természetesen Orosz Ferenc ügyvezető-elnök is szorosan ott volt mögötte és segítette a megbeszéléseinket – mondta a négyszeres magyar bajnok és ötszörös kupagyőztes Tálas Zsuzsanna. – Végül is úgy döntöttem, hogy ide igazolok, s ebben óriási szerepet játszott a tréner személye, mivel tudom, hogyan képzeli el a röplabda világát, hiszen Békéscsabán már dolgoztam vele, és ez nagyon bejön nekem. Sasa is jól ismer engem, és tisztában van vele, milyen játékra vagyok képes, ha hisznek bennem és megkapom a lehetőséget. S ez nekem tökéletes elég volt ahhoz, hogy meghozzam a döntést. Persze az ügyvezető-elnök is végig partner volt, bármit kértem/kérek, mindenben támogatott.

A MEVZA Kupa-győztes feladó az Európa-bajnokság miatt csak később érkezett meg az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapatához.

– Pontosan azt kaptam, amit vártam, azaz a munka és az abba vetett hit dominál, s ehhez sikerült olyan sportolókat igazolni, akik zokszó nélkül beállnak a sorba – hangsúlyozta a balkezes irányító, aki a Székesfehérvári MÁV Előre SC színeiben már 13 évesen bemutatkozott a felnőttek között. – Mindenki teszi a dolgát és ami talán a legfontosabb, az összes röplabdázónk igazi csapatjátékos, azaz nincs egyénieskedés, hiszen az együttes érdeke a legfontosabb.

Túlzás nélkül kijelenthető, ütős csapat formálódik Kaposváron, melyet egy kiváló mester vezet.

– A bajnokságban és a Magyar Kupában is be akarjuk bizonyítani, hogy ott vagyunk a legjobbak között, beszélgettünk már célokról, s szerintem ennek a csapatnak egyértelműen ott van a helye a legjobb négy között – húzta alá a válogatott feladója. – Az elején minél több meccset kell nyernünk, mert bár nagyon erősek vagyunk, s még erősebbek leszünk, de szinte egy teljesen új együttes épül, s az jelent(het)i a legnagyobb kihívást, hogy igazi csapattá kovácsolódjunk, de Sasa Nedejlkovic személye garancia rá, hogy ez sikerülni fog. Nem akarunk abba a hibába esni, mint amibe a nemzeti csapat, azaz, hogy nem tudjuk kezelni a velünk szemben felállított elvárásokat. Ezért az edző minden tréningen ránk teszi a terhet, így amikor élesben kell bizonyítani, meg fogunk birkózni a feladattal.

Tálas Zsuzsanna a válogatottal már edzőtáborozott Kaposváron, sőt már meccset is játszott az új Arénában, így nem volt számára ismeretlen a közeg. – Hétvégén kaptunk egy szabadnapot, így még jobban megismertem Somogy megyeszékhelyét – mondta.

– Itt volt a vőlegényem is, akivel elmentünk ebédelni, utána pedig ittunk egy jó kávét. Nagyon tetszik a város, kicsit hasonlít Székesfehérvárra, ahol születtem, ráadásul pont most volt a Miénk a város fesztivál is, ahol nagyon jó volt a hangulat.

A magyar női röplabda-válogatott egy győzelemmel fejezte be a hazai társrendezésű Európa-bajnokságot, a mieink a nyitányon legyőzték Észtországot, majd kikaptak a románoktól, az azeriektől, a horvátoktól és a hollandoktól is.

– Elképesztő és felemelő érzés volt hazai közönség előtt, a Papp László Sportarénában Eb-mérkőzést játszani – tette hozzá Tálas Zsuzsanna. – Fel­elevenítettem magamban a törökök elleni érdi Euróliga-döntő hangulatát, de a budapesti bőven felülmúlta. Különösen a Horvátország elleni összecsapáson volt kitűnő a hangulat; amikor a harmadik szett hajrájában heroikus küzdelem alakult ki, akkor szinte velünk lélegzett a közönség és mindent megtett azért, hogy győzelemhez segítsen minket. Sajnos azonban csak egy diadallal tudtuk megajándékozni a lelkes szurkolókat, de még így is nagyon hálásak voltak nekünk.

Az Eb előtt kitűzött célt nem tudták teljesíteni a magyar lányok. – Ha csak ezt nézzük, akkor nem lehetünk elégedettek, viszont mindenki kihozta magából a maximumot a mérkőzéseken, a társaim – ahogy természetesen én is – a szívüket, a lelküket kitették a pályára, s talán ez a legfontosabb. Este szinte úgy zuhantunk az ágyunkba, mert senkiben sem maradt tartalék. Sejtettük, hogy nagy teher lesz rajtunk, de pontosan nem tudtuk, mekkora és szerintem egy kicsit alálőttünk, s ez sajnos a végjátékban – hibák formájában – előjött.

Lengyelországban is kipróbálta magát Tálas Zsuzsanna

Az 1997. július 9-én született Tálas Zsuzsanna Székesfehérváron ismerkedett meg a sportág alapjaival, nevelőedzője édesanyja, a korábbi válogatott játékos, az ország egyik legjobb utánpótlásedzője, Fésüs Irén volt. A balkezes irányító 13 évesen már bemutatkozott a felnőtt NB I-ben, 18 esztendősen pedig a magyar válogatottban is lehetőséget kapott. Tálas a 2015-ös, a 2017-es és a 2019-es Európa-bajnokságon egyaránt ott volt.

A Vasasban és a Békéscsabán eltöltött évei ugyancsak sikeresen alakultak, a 2017/2018-as évadban pedig a lengyel Trefl Proxima Kraków színeiben a légiós életet is kipróbálta a játékos, ahol újoncként a hatodik helyet könyvelhette el társaival.

Eddigi klubjai: Székesfehérvári MÁV Előre SC (2007-2011), BSE (2011-2012), Vasas Óbuda (2012-2015), Békéscsabai RSE (2015-2017), Trefl Proxima Kraków (lengyel, 2017-2018), Békéscsabai RSE (2018-2019).

Eddigi legnagyobb klubsikerei: háromszoros magyar bajnok (Vasas: 2013, Békéscsaba: 2016, 2017), ötszörös Magyar Kupa-győztes (Vasas: 2013, 2014, 2015, Békéscsaba: 2016, 2017), MEVZA Kupa győztes (Békéscsaba: 2017)

Válogatottság: 2011 óta a válogatott tagja, Eb résztvevő 2015-ben, 2017-ben és a 2019-ben, a válogatott csapatkapitánya.