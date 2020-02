A Munkácsy címvédőként, míg a Táncsics újoncként rajtolhat

A fiúknál a Munkácsy Mihály Gimnázium csapatát címvédőként szólítják majd pályára az egy hét múlva esedékes kaposvári középiskolás (V–VI. korcsoportos) országos diákolimpiai röplabdadöntőben, a leányok viszont hiányozni fognak. Helyettük a Táncsics Mihály Gimnázium együttese indul majd csatába, amely magabiztosan nyerte a megyei döntőt.

Volt olyan időszak, amikor egy-egy intézmény színeit akár egyszerre nyolc csapat is képviselhette (volna) az országos diákolimpián. A leányoknál és a fiúknál is akkoriban külön versenyeztek az V. és a VI. korcsoportosok, azaz a 15–16, illetve a 17–18 évesek (és ennél idősebbek). Az igazolt sportolók mellett külön versenyt írtak ki (szintén két korcsoportban) az úgynevezett amatőrök számára, azaz a hobbiból, csupán kedvtelésből versenyzők számára. Mára összevonták a két korcsoportot, amiből aztán meglehetősen furcsa és a kívülálló számára érthetetlen és megfejthetetlen dolgok kerekedtek ki. Vannak gimnáziumok, ahol bevezették és működik a hatosztályos rendszer. Más szakiskolákban pedig a technikumi képzés miatt egy évvel meghosszabbodik a tanév. Így fordulhat elő, hogy a pályán szembekerül egymással egy 14 éves diák a 20. életévéhez közelítő, erővel teli fiatal sportolóval…

Valószínűleg példa nélküli a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium elképesztő aranysorozata: 2003 és 2007 között – a sport-, illetve a röplabdaosztályokban öt éven át tartott a képzés – kilenc (!) alkalommal hódították el a leányok a diákolimpiai bajnoki címet. Ezt 11 ezüst és öt bronz előzte meg, illetve követte. Az éremhalmozásnak 2013-ban lett vége; általában ezután is bejutottak az országos döntőbe, ám érem már nem jutott.

A Munkácsy legendás aranycsapatának tagja volt Balajcza Barbara, Csitári Petra és Pintér Zsanett is, akik egyaránt nyolcszoros (!) diákolimpiai bajnoknak vallhatják büszkén magukat. Három aranyat az V. (2003–2005), ötöt pedig a VI. korcsoportos együttes (2003–2007) tagjaként könyvelhettek el. Balajcza Barbara ezen kívül még rendelkezik egy ezüsttel is, amelyet még 2002-ben szerzett az V. korcsoportos társulat tagjaként. Az élvonalat szintén megjárt Kondor Tímeának, valamint Szabó Virágnak egyaránt hat, míg Király Katinkának és a ma is aktív Kocsi Alíz­nak öt aranyérem jutott. Mármint a Munkácsy színeiben, merthogy míg Kondor Tímea a gimnazistáknál jeleskedett, addig húga, Gabriella a III. korcsoportos toponári iskolával Bais diákolimpiai címet szerzett 2003-ban.

A Munkácsy fiú alakulata öt ezüst és ugyanennyi bronz után tavaly jutott a csúcsra, amikor is a békéscsabai országos döntőben mindkét dunaújvárosi ellenfelüket egyaránt 3–2-re legyőzték úgy, hogy az újvárosi ellenfelük vezetett 2–1-re. A munkácsysok azonban nem akármilyen csatában fordítani tudtak. Sokan azt vallják, hogy most is ez a két csapat – azaz a házigazda Munkácsy és a dunaújvárosi, NB I.-es játékosokat a soraiban tudó dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ – csap majd össze egymással a március első napján, vasárnap délután a Kodály iskola tornacsarnokában rendezendő fináléban. Nagy kérdés, hogy ki lesz a végső befutó. Merthogy benne van a pakliban, hogy a csoportmérkőzések során is összecsapnak majd egymással.

Az elmúlt 20 évben egyébként a fiúknál kevesebb diákolimpiai bajnokunk volt. A rekordbajnok, 18-szoros bajnok és pontosan ugyanennyiszer Magyar Kupa-győzte Fino-Kaposvár játékosai közül Kulcsár Adrián még 2009-ben a II. korcsoportos Gárdonyi Géza Általános Iskola csapatával, majd 2012-ben és egy évvel később a IV. korcsoportos összevont kaposvári együttes tagjaként ünnepelhetett. A 2012-es aranycsapatnak tagja volt még Bögöly Gábor és Keen Cameron, egy évvel később pedig Kiss Máté.

Ugyancsak 2013-ban ért a csúcsra a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola csapata, amelynek a külföldön profiskodó Gergye Roland volt a vezére. Érdekesség, hogy Gergye már túl volt három felnőtt bajnoki címen és ugyanennyi Magyar Kupa-győzelmen, amikor 20 évesen diákolimpiai bajnok lett. Ha nem is feltétlenül ennek örömére, de még abban az évben eligazolt Kaposvárról, s 2013 óta folyamatosan külföldön (Németországban, Franciaországban, Törökországban, jelenleg pedig a görög Olympiacos alkalmazásában áll) játszik.

Egy csapatban játszott akkor a Fino-Kaposvár egykori centerével, Vajda Tamással, aki most az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC-nél edzősködik, valamint Hegedűs Balázzsal, aki a Fino alkalmazásában áll.

A végső finálék közül elsőként mindig a középiskolásokét rendezik. Tavaly a Munkácsy nyerte, s ennek hatására hazai pályán a Fino-Kaposvár U21-es csapata is elhódította a bajnoki címet, a RÖAK ifjúsági együttese pedig bronzérmet szerzett. Vagyis abszolút meghatározó (lehet), hogy milyen a kezdet. Egy jól sikerült diákolimpia – pláne hazai környezetben – mindenesetre sokat lendíthet a kaposvári röplabdasporton. Egyébként már tavaly is itt lett volna nálunk Kaposváron a finálé, de technikai okok miatt (felvételik voltak) Békéscsabára került át a döntő. Most itt a nagy lehetőség, hogy hazai pályán, hazai közönség előtt verekedjék magukat a csúcsra.

A munkácsys röpisek 2003 és 2007 között kilencszer nyertek diákolimpiát