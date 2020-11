A nagy harc végére elfáradt a Rákóczi

Kikapott a Dorogi FC otthonában a koronavírus járvány által igencsak sújtott Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 19. játéknapján. A somogyi zöld-fehérek minden erejükkel küzdöttek, de a végére elfáradtak.

A kiesőhelyen álló Dorogi FC otthonában zárta a Merkantil Bank Liga első körét a Kaposvári Rákóczi FC együttese, amely még mindig a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatára támaszkodva tudta csak vállalni a találkozót. Visszatért azonban a somogyi zöld-fehérek kezdőcsapatába Erdei Carlo és Ur László is, de még így is rengeteg volt a hiányzó kaposvári oldalon. A kispadot azonban már feltöltötték a zöld-fehérek, hiszen a szerdai meccshez képest ezúttal már nyolc fiatal várt bevetésre. A nehézségek ellenére a kaposváriak azonban nem kezdtek megilletődötten. Sőt, az előretolt Nemanja Andric felé ívelt labdákat a szerb-magyar kettős állampolgárságú támadó rendszeresen meg is tudta játszani, s ebből lehetőségekig is eljutott a harcosan futballozó Rákóczi FC. A lényegesen összeszokottabb dorogiak bár többet birtokolták a labdát, s helyzetükből adódóan próbálták nyomás alá helyezni a Kaposvárt, de ez gólszerzési lehetőségekben csak a félidő derekán mutatkozott meg. Ekkor előbb Dlusztus András bal felsőbe tartó fejesét kellett bravúrral védenie Laky Lászlónak, majd a szöglet után Vígh Ádám ollózott a lécre. A hazaiak rengeteg gyenge lövéssel próbálkoztak, de ezek vagy méterekkel kerülték el a kaput, vagy Laky László védett könnyedén. Igaz, Girsik Áron átlövése a bal kapufán csattant, de ezen is rajta volt a Rákóczi hálóőre. Az első játékrészben egyszer tudott komoly veszélyt kialakítani a Kaposvár, miután Erdei Carlo szabadrúgását követően Nemanja Andric került helyzetbe, de közelről fölé lőtt.

A második játékrészben hatalmas nyomás alá helyezte a Dorog a Rákóczit. Az első két percben a somogyiak alig találkoztak a labdával, s teljesen a kapujuk elé szorultak. Ezt még megúszták a zöld-fehérek, sőt Nemanja Andric révén egy ígéretesnek tűnő ellentámadást is vezettek, amelynek végén azonban labdát vesztettek, s ez végzetesnek bizonyult. A hazaiak ugyanis egy gyors kontrát tudtak vezetni, mely után Tóth Barnabás fejelt öt méterről, a labda pedig Laky László lábai között csorgott a gólvonalon túlra. Az előny tudatában megnyugodtak a hazaiak, bár egy-két belépőjük nem ezt sugallta, hiszen néha indokolatlanul keményen léptek oda a fiatal kaposváriaknak. A Dorog fölénye csak a hajrában tudott gólokban is megmutatkozni, de ekkor két perc alatt duplázni tudtak a bányászvárosiak. Előbb Csillag Dárius huszonnyolc méterről zúdította a bal felsőbe a labdát szabadrúgásból, majd Beliczky Gergő hozta sakk-matt helyzetbe Vígh Ádámot, aki közelről passzolt a jobb alsóba. A gólok megfogták a fiatal Rákóczit, így a hazaiak akár nagyobb különbségű győzelmet is arathattak volna, de Girsik Áron, Váli Balázs és Vígh Ádám is elhibázott egy-egy ajtó-ablak lehetőséget.

A 17-18 esztendős utánpótláskorú labdarúgókkal kiegészült Kaposvári Rákóczi FC összességében ezen a mérkőzésen sem vallott szégyent, de a nagy küzdelem végére érezhetően elfáradtak a fiatalok, akik így már nem tudtak kellően koncentrálni. Ezt kihasználva tudták csak megnyerni a mérkőzést a kiesés elkerüléséért küzdő dorogiak.

Dorogi FC–Kaposvári Rákóczi FC 3–0 (0–0)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, zárt kapuk mögött. V.: Görög (Aradi, Kulman).

Dorogi FC: Mursits – Beke, Dlusztus, Lénárt, Szerencsi – Tóth B. (Báli, 87. p.), Mészáros Á. (Nagyházi, 81. p.), Beliczky – Vígh. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Kaposvári Rákóczi FC: Laky – Tratnyek, Ur, Nagy T., Fridrich (Fehérvári, 80. p.) – Varjas Z. – Sólyom (Dömötör, 80. p.), Balogh A. (Ladányi P., 70. p.), Erdei, Borbély Á. (Orsós T., 63. p.) – Andric. Megbízott edző: Kostorják Zsolt.

Gólszerzők: Tóth B. (50. p.), Csillag (77. p.), Vígh (79. p.).

Sárga lap: Beke (60. p.), Mészáros Á. (73. p.), illetve Fridrich (38. p.), Erdei (56. p.), Andric (74. p.).