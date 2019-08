A Nagybajom és a Balatoni Vasas jutott főtáblára

A Nagybajomi AC és a Balatoni Vasas SE csapatai jutottak fel a Magyar Kupa országos főtáblájára a Somogy megyei selejtezőből. A nagybajomiak a Marcali, míg a balatoniak a Nagyatád csapatát búcsúztatta az elődöntőben.

Taktikus futballal kezdett a Marcali, majd egy remekbeszabott Balogh László találattal a vezetést is megszerezték a hazaiak, akik nem örülhettek sokáig ennek, mivel Weimann Richárd beívelésébe senki sem ért bele, így az egy pattanás után a jobb felsőben kötött ki. A folytatásban jobbára a Nagybajomiak voltak aktívabbak, s a szünet előtt meg is fordították a mérkőzést. A második játékrészben mindkét csapat előtt adódtak ugyan helyzetek, de újabb gól már nem esett, így a vendég örülhettek a lefújáskor.

Marcali VFC–Nagybajomi AC 1–2 (1–2) Marcali, 150 néző. V.: Cservölgyi Sz. (Erdélyi K., Erdelecz J.) Marcali VFC: Harcz B. – Kutor B., Huszár Á., Czimondor, Szabó P. (Czobor D., 61. p.) – Gál B. (Nagy I., 51. p.) – Horváth R. (Somogyi V., 38. p.), Balogh L., Laki O., Horváth M. – Graszl N.Vezetőedző: Virág Krisztián. Nagybajomi AC: Horváth B. – Nagy Gy. (Pap-Tibol M., 89. p.), Balogh Á., Horváth P., Kolumbán E. – Balogh Cs., Miskovics P. – Cséfalvay D., Weimann R., Babai G. – Gergulás F. (Trimmel P., 86. p.). Vezetőedző: Horváth Péter. Gólszerzők: Balogh L. (18. p.), illetve Weimann R. (21. p.), Balogh Cs. (45. p.)

– A továbbjutást jobban akaró csapat aratott győzelmet és jutott a főtáblára – mondta a lefújást követően Virág Krisztián, a Marcali VFC vezetőedzője. – Sok sikert kívánok nekik!

– Nehéz mérkőzés volt, hiszen a Marcali egy masszív csapat – nyilatkozta Horváth Péter, a Nagybajomi AC vezetőedzője. – Még a héten is igazoltak egy megyei szinten klasszis játékost, Balogh László személyében, aki gólt is szerzett a mérkőzésen. A csapatomnak viszont helyén volt a szíve és egy kicsit szerencsések is voltunk, így meg tudtuk fordítani a meccset. Úgy gondolom, hogy a csapategység repített minket a főtáblára.

Balatoni Vasas SE–Nagyatádi FC 2–0 (1–0) Siófok-Kiliti, 100 néző. V.: Agócs Á. (Czár K., Sütő Z.) Balatoni Vasas SE: Bagi B. – Inczeffy T., Turós V., Sarkanti M. (Baricz A., 70. p.), Kovács N., Derdák Sz. (Unger P., 77. p.), Németh K. (Blogh T., 58. p.), Buza B., Gosztonyi B., Lakatos B., Kovács L. Vezetőedző: Vida András. Nagyatádi FC: Bolla B. – Sallai M., Dekanics M., Kovács K., Csikós Á. (Tóth Cs., 87. p.), Galamb D., Mózsi M. (Kovács R., a szünetben), Nikolics V., Borbély Zs., Gerlecz B. (Czakó D., 77. p.), Koósz Á. Vezetőedző: Keszei Ferenc. Gólszerzők: Turós V. (29. p.), Kovács L. (65. p.).

– A mérkőzés összképe alapján megérdemelten szereztük meg a győzelmet és jutott az országos főtáblára – értékelte a találkozót Vida András, a Balatoni Vasas SE vezetőedzője. – A nagyobb helyzetek nálunk adódtak, ebből kettőt sikerült értékesíteni és helyenként jó játékot is mutatott a csapat, megérdemelt a továbbjutásunk.

– Ha egy mondtattal akarnék válaszolni akkor azt mondanám, hogy azért nyert az ellenfél, mert rutinosabb játékosai vannak és hatékonyabban futballozott – fogalmazott Keszei Ferenc, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Utóbbi alatt azt értem, hogy támadójátéka sokkal veszélyesebb és eredményesebb is volt. A két gól mellett is voltak helyzetei a Vasasnak, nekünk pedig nem igazán. Az első félidő egyértelműen az ellenfélé volt. A második elején bizakodó voltam, mert átvettük a játék irányítását, mögéjük tudtunk kerülni a széleken, de középre adások pontatlanok voltak, így nem lett belőle igazi helyzet. Aztán, ahogy lenni szokott gólt kaptunk, amivel eldöntötték a mérkőzést. Nem tudtunk újítani, a padon csak egy felnőtt cserénk volt, ráadásul védő, sőt egyik játékosom rosszul lett, így le kellett cseréni, akik pedig beszálltak nem tudtak lendíteni a játékon.