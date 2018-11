A negyeddöntőért játszik a Siófok KC Dunaújvárosban

A negyedik fordulóban a Dunaújváros otthonában lép pályára a Siófok KC női kézilabda csapata a Magyar Kupában szerdán 18 órakor.

A balatoniak számára nem lehet más a cél, mint a továbbjutás a legjobb nyolc közé, ahol már ott van a Győr, az FTC, a Békéscsaba, a Mosonmagyaróvár és a Vác. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el és nyerniük sem kell, már egy döntetlen is elég ehhez a Siófok KC-nek.

A két klub a bajnokságban már találkozott egymással, akkor a második fordulóban hattal nyert idegenben a Siófok KC egy szoros első félidőt követően. A sikert a szünet utáni remek védekezésük hozta meg, hiszen mindössze négy akciógólt engedélyeztek ellenfelüknek.

Most is somogyi sikerre lehet számítani, a bajnoki óta mindössze annyit változott, hogy az újvárosiaknál nem Csapónak kell végig védenie, ugyanis már Tomasevic kapus is játszhat, viszont Micijevic és Erdősi továbbra sem. Ettől függetlenül nem foroghat veszélyben a Siófok KC továbbjutása, hiszen hatalmas a minőségi különbség a két klub játékoskerete közt és így más-más célokért is küzdenek a szezonban.

Ráadásul úgy tűnt a házigazdák formájával is gond van, hiszen hétvégén hat góllal kikaptak otthon a spanyol Bera Bera csapatától az EHF-kupa odavágóján. A tizennyolc dobott góljuk jól mutatta, milyen gyenge támadójátékkal rukkoltak elő, ami negatív rekord volt tőlük, ilyen kevés gólt még nem szereztek ebben a szezonban. A támadójátékukon van mit javítani, a bajnokságban például 25,5 találatot értek el átlagban meccsenként. Nagyon hiányzik a legutóbbin szezonban 26 bajnokin 147 gólt szerző Micijevic.

A Magyar Kupa meccsre egy ledolgozható Lada otthonában elszenvedett négygólos vereséggel a háta mögött érkezik a Siófok KC, a kérdés az lehet, a sok utazás mennyi energiát vett ki belőlük, ám remélhetőleg jól sikerült a Moen edző által említett fizikális és mentális felfrissülés, aminek nagy jelentősége van ebben az időszakban. Ezen a találkozón minden estre túl kell esni, aztán jöhet a kiemelten fontos rangadó, a Lada elleni EHF-kupa visszavágó.