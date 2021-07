A negyedik helyen zártak a felsőházban a siófoki teniszezők

A célt teljesítve, csoportját másodikként zárva a felsőházba jutott, végül negyedikként zárt a tenisz Szuperligában a Siófoki Spartacus-Bregyó TE.

A Borsos Gábor vezette együttes első csoportmeccsén hozta a kötelezőt a végül kieső, fővárosi Hoker-Fagyas SE ellen (5-2), majd hazai pályán kikapott a finoman szólva is jóval esélyesebb MTK-Budapesttől (1-6), melyben ott volt többek közt Nagy Péter és Piros Zsombor is. Az előbbinek Borsos (3-6, 4-6), az utóbbinak pedig Sallay Péter (3-6, 4-6) okozott azért néhány nehéz pillanatot, még ha ki is kaptak. A harmadik, Kőszeg elleni összecsapás döntött arról, hogy a felsőházban vagy az alsóban, a kiesés ellen küzdve folytatják, végül hatalmas küzdelemben sikerült legyőzniük riválisukat (4-3).

Egyéniben Sallay nyert egy nagyon izgalmas találkozót Bartakovics Marcell ellen (4-6, 6-4, 10-8) és Borsos is győzött Vörös Mátéval szemben, igaz utóbbi játék nélkül, melyhez jött még két páros siker a Balogh Bálint, Sallay, illetve a Borsos, Imre László duótól. Az utóbbinak nagyon ment párosban, ugyanis mindhárom csoportmeccsen hozta a sikert akár Balogh, Sallay vagy épp Borsos volt a párja.

A felsőházi rájátszás négyes döntőjét már a Nemzeti Edzésközpontban rendezték, ahol a papírformának megfelelően nem sikerült meccset nyernie a lényegesen jobb játékerőt képviselő klubok ellen a Szparinak. A győri, Valkusz Mátéval felálló – a döntőben az MTK-Budapestet is simán verő (5-0) – Somogyi Elektronic-GYAC ellen azért a Borsos, Serák Gábor párosnak sikerült egy sikert összehoznia (6-1), sőt Borsos egyesben is csak nagy csatában maradt alul Marozsán Fábiánnal szemben (4-6, 6-4, 9-11). A harmadik helyért játszott találkozón a Madarász Gergellyel felálló Diego ellen viszont már siker­élmény nélkül maradtak (0-5), ám így is elégedettek lehetnek az elért eredménnyel.