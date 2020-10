A Pécs megállította a siófoki együttest

A Pécs megállította a Merkantil Bank Liga Labdarúgó NB II. tizenegyedik fordulójában a BFC Siófok csapatát, melynek a szezonban első alkalommal nem sikerült betalálnia.

Jobban fogunk kinézni, mint a Kaposvár ellen – ígérte Mihalecz István, a BFC Siófok szakmai igazgatója a pécsi bajnoki mérkőzés előtt, aki – miként a Kaposvári Rákóczi FC ellen – ezúttal is irányította az együttest a vírusfertőzéssel bajlódó vezetőedző, Gál István helyett. Ebből semmi nem valósult meg, gyenge egyéni teljesítmények sokasága jellemezte együttesét. Ezt jól példázza, hogy kilencven perc alatt szinte semmi veszélyt nem jelentettek Helesfay kapujára egy – jellemezzük úgy – visszafogott tempójú találkozón, melyet látva talán ki lehet jelenteni, ennél a Pécsnél gyengébb idegenbeli ellenfelük várhatóan nem lesz a szezonban.

Ez volt egymás után a hetedik vendégként lejátszott bajnokija a BFC Siófoknak, képtelenek voltak nyerni, pontot is csak kettőt szereztek. Nehéz megérteni, mit történik Elekékkel, amint elhagyják a Siófok táblát. Pedig most egy átlagos teljesítmény is bőven elég lett volna a pontszerzéshez.

A Somogy megyei rangadóhoz képest – melynél ugye jobban kellett volna kinézni – annyi változástörtént, hogy érkezett Jagodics Bence és Tajthy Mátyás a kezdőbe, ám ettől jobb nem lett a pályára letett produkció. Igazi „sétagalopp” volt az első félidő, melyben mégis előnybe került az újonc, egy jobb oldali bedobás (!) utáni Hegedűs Márk lövéssel. Ez el is döntötte a három pont sorsát miután balatoni oldalról támadójátékról nem lehet beszélni, pécsiről pedig a gyenge egyéni képességek, illetve Hutvágner miatt nem eshetett újabb találat, aki Tihanyi (72. perc) és Óvári (80. perc) kísérleténél is nagyot védett.

Akadt persze két siófoki lehetőségecske a kilencven perc alatt; az elsőben Balogh Bence Benító védők mögé becsippentett labdáját – miként a Kaposvár ellen, úgy ezúttal is észrevehetetlen – Gaál Bálint képtelen volt eltalálni pedig csak a kapussal állt szemben, a fordulás után pedig Elek Bence fejesénél kellett védenie Helesfay Donátnak. Ennyire futotta a kék-sárgáktól ezen a találkozón, melyen Balogh Benitónak sem ment igazán a játék, viszont úgy tűnik, a fiatal játékos teljesítménye meglehetősen nagy hatással van a csapatéra.

A vírus által sújtott, bajnokit azonban nem halasztó kék-sárgák az elmúlt két fordulóban begyűjtött két vereségükkel, tizenegy ponttal állnak a tabellán, csak úgy, mint a kieső helyen álló Szentlőrinc. Kéthetes bajnoki szünet következik, talán nem túlzás, hogy siófoki szempontból a legjobbkor.

A BFC Siófok legközelebb hazai pályán játszik, október tizennyolcadikán 14.30 órakor a Soroksár érkezik a Balaton partjára. A vendégek az élmezőny alsó feléhez tartoznak, így azon az összecsapáson sem lesz könnyű dolga Gál István vezetőedző tanítványainak.

Pécsi MFC–BFC Siófok 1–0 (1–0)

Pécs, PMFC Stadion, 2200 néző. Vezette: Móri T. (Farkas B., Ország P.)

Pécsi MFC: Helesfay – Króner, Rácz L., Preklet, Katona L. – Futó (Tölgyesi, a szünetben) – Grabant, Kónya, Hegedűs M. (Óvári, 66.p.) – Geiger (Batizi-Pócsi, 85.p.), Adamcsek (Tihanyi, 76.p.). Vezetőedző: Vas László.

BFC Siófok: Hutvágner – Izing (Horváth M., 67.p.), Jagodics, Deutsch B. (György N., 81.p.) – Cipf (Hajnal G., 62.p.), Polényi, Tajthy T. (Nikházi, 81.p.), Balogh B., Tömösvári (Kecskés T., a szünetben) – Elek B., Gaál B. Szakmai igazgató: Mihalecz István.

Gólszerző: Hegedűs M. (32.p.).