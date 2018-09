A Pécs nyert a kaposvári kosárlabdatornát

A Pécsi VSK-VEOLIA csapata nyerte a Kaposváron rendezett VIII. MTOK Orosz László Férfikosárlabda Emléktornát. A házigazda Kaposvári KK a harmadik lett.

Kaposvári KK–Naturtex SZTE Szedeák 85–75 (17–22, 20–16, 21–24, 27–13)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 300 néző, vezette: Papp P., Tőzsér, Nagy V.

A két vesztes együttes a harmadik helyért vívott mérkőzésen találkozott szombaton délután. A somogyiaknál ezúttal az ujjsérüléssel bajlódó Halász nem öltözött át. Lilov kihagyott triplája után Boltics szerzett vezetést a Szegednek.

A távoli dobások ezúttal sem mentek a hazaiaknak, egészen az ötödik percig, akkor Lilov törte meg a rossz sorozatot. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a negyedet a Davis vezette vendégek nyerték. A folytatásban Hock hozott lendületet a kaposvári oldalon, Lilov hármasa egy pontra zárkóztatta fel csapatát a félidő végére. A folytatásban nagyon sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, a kaposváriak a Wirth ellen megítélt sportszerűtlen hiba után is az egyenlítésért küzdöttek.

A záró szakasz négy egységnyi szegedi előnnyel kezdődött, de Johnson előbb egyenlített Hendlein pedig a vezetést is megszerezte együttesének. Ekkor már több szerepet kaptak a fiatalok mindkét oldalon, Mayer triplájára Hock válaszolt, és Puska is szép találatot szerzett. A harmadik helyet jelentő győzelmet Hock újabb kosarai, valamint Hendlein triplája biztosították be a kaposváriaknak.

Kaposvári KK: Johnson (16), Lilov (10/6), McCray (2), Hendlein (23/3), Spica (10). Csere: Baki (-), Harazin (7), Hock (15/9), Bogdán (-), Puska (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Naturtex SZTE Szedeák: Boltics (8), Davis (21/9), Wirth (4), Green (9/3), Sulovics (3/3). Csere: Bonifert (4), Kerpel-Fronius G. (2), Mayer (6/6), Vágvölgyi (4/3), Goldring (3/3), Varga Á. (-). Vezetőedző: Andjelko Mandics. Edző: Kiss Zsolt.

Kipontozódott: Harazin (a 35. percben), illetve Green (a 26. percben).

A döntőben

Zalakerámia ZTE KK–Pécsi VSK-VEOLIA 74–92 (16–18, 23–26, 14–24, 21–24)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 200 néző, vezette: Kapitány, Söjtöry, Koncsek.

A zalaiak Doktor és Thompson, nélkül álltak ki a pécsiek elleni döntőre, utóbbi helyén a nyáron Kaposvárról Zalába igazoló Papp Péter kezdett. Kiélezett küzdelmet hozott az első negyed, egyik fél sem tudott nagyobb előnyt kicsikarni. Bármely összeállításban is szerepeltek a csapatok érdemben nem változott a különbség.

A szünet után aztán 39–51-nél már időt kért Bencze Tamás, de Budimir 2+1-e, valamint Pongó triplája már a húsz pontos határt ostromolta. A negyedik negyed elején Szabó triplája és Papp ziccere után Csirke Ferenc is megszakíttatta a játékot, Antóni és Taylor tripláival pedig kiharcolta a tornagyőzelmet a Pécs.

Zalakerámia ZTE KK: Papp P. (8), Ware (7), Gliebov (6/3), Szabó Zs. (18/6), Agafonov (13). Csere: Gulyás (9/6), Durázi (6), Bagó (4), Kis R. (3/3). Vezetőedző: Bencze Tamás. Edző: Kis Attila.

Pécsi VSK-VEOLIA: Pongó (5/3), Taylor (29/12), Csirics (2), Budimir (13/6), Horti (18/3). Csere: Antóni (15/15), Olasz (4), Simon K. (4), Popgyákunik (2), Benke K. (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc. Edző: Szentendrei Áron.

Kipontozódott: Budimir (a 36. percben).

A VIII. MTOK Orosz László Emléktorna végeredménye: 1. Pécsi VSK-VEOLIA, 2, Zalakerámia ZTE KK. 3. Kaposvári KK, 4. Naturtex SZTE Szedeák.

A torna legeredményesebb játékosa: Kameron Taylor (Pécsi VSK-VEOLIA). A legjobb hazai fiatal játékos: Hock Gergely.