A Pénzügyőr ellen készül kupadiadalra a Fino Kaposvár

A hétvégén, vasárnap lezárulnak a férfiaknál – majd rá egy hétre a nőknél is – a röplabda Magyar Kupa küzdelmei Budapesten a Ludovika Arénában.

Előbb 16 órakor a bronzmeccsen lép pályára a Vegyész RC Kazincbarcika és a Kecskeméti RC csapata, amit 19 órakor követ a döntő, ahol a tavalyi kupagyőztes Bp. LV Sport Pénzügyőr SE a Fino-Kaposvár alakulatával csap majd össze. A kupadöntőt zárt kapuk mögött rendezik, ám a szurkolók nem maradnak le róla, miután az M4 Sport élőben közvetíti.

A két csapat az idei szezonban (eddig) háromszor mérte össze egymással a tudását, s mindhárom alkalommal a fővárosiak ünnepelhettek. Az első, még november első napjaiban játszott budapesti találkozón foghíjasok voltunk, miután az orosz Ilia Makarov nem játszhatott, Horváth Kristóf pedig korán megsérült. Januárban a kaposvári felkészülési tornán is megmérkőztünk, amelyet a Pénzügyőr nyert 2–1-re. Legutóbb szintén hazai környezetben 3–2-re maradtunk alul, ám akkor sem a karmester Keen Cameron, sem pedig az orosz Vitalij Melnikov nem játszott, mivel a sok mérkőzés miatt Ruben Wolochin mester pihentette őket. Amúgy a Pénzügyőr a kaposvári fellépése óta nem is játszott meccset, végig a fővárosi kupadöntőre pihenhettek és készülhettek.

– Nem akartunk ugyanabba a hibába esni, mint egy évvel korábban. Akkor is simán vertük Kaposváron a Kecskemétet, a visszavágót viszont a hazaiak húzták be úgy, hogy az aranyszettben is nekünk állt a zászló, mégis sikerült kikapnunk… – emlékezett vissza a már előző szezonban is nálunk játszó Ilia Makarov, a Fino-Kaposvár 26 éves orosz centere. – Igazából a rajt előtt két érmet terveztem, de miután törölték a bajnokságot, végül csak egy maradt, s az sem olyan fényű, amilyet szerettem volna. Ez történt, ám nem szabad rajta rágódni. El kell engedni, s csak a jelennel foglalkozni, illetve a jövőt tervezni, mint ahogy most tettük és tesszük. Hogy mit várok a címvédő LV Sport Pénzügyőr SE elleni vasárnap esti budapesti Magyar Kupa döntőtől? Egyszerű a feladat(unk): a saját játékunkkal kell foglalkozni. Ha mi erőltetjük rá az akaratunkat az ellenfelünkre, akkor nem lehet probléma. Szerintem a bajnoki döntőben újra találkozunk majd, s csak jót tenne az önbizalmunknak, ha előtte a kupadöntőben le tudnánk őket győzni.

Kaposvári kupatörténelem A Fino-Kaposvár, illetve elődei egy év híján három évtizede gyűjti szorgosan az érmeket. Tizennégy olyan évük volt, amikor a bajnoki cím mellé a Magyar Kupa-győzelmet is behúzták (1992, 1994, 1997, 1999–2000, 2007–2013 és 2015–2016), s további négy alkalommal voltak kupagyőztesek (1998. 2012–2013 és 2016). Összesen öt ezüstöt (1993, 2001, 2004–2005 és 2014), valamint négy bronzot (1987, 1996, 2018 és 2020) gyűjtötték még hozzá, s csupán három alkalommal (1995, 2017 és 2019) szorultak le a dobogóról.

A tavaly nyáron érkezett hat új játékos – az orosz Vitalij Melnikov, az ukrán Denys Veletsky, továbbá a marokkói Hamza Ouyachi, valamint Iván Gergő, Iván Bence és Bozóki Bendegúz – élete első Magyar Kupa-döntőjére készül. Az orosz Ilia Makarov és Fenyvesi Barnabás tavalyról őriz egy bronzot, Horváth Kristóf, Kalmár Ákos és Kiss Máté pedig kettőt (2018 és 2020). Keen Cameron kétszer feszíthetett büszkén a dobogó tetején (2015 és 2016), míg Bögöly Gábor és Bozóki Bence háromszor (2013, 2015 és 2016), 2014-ben pedig ezüst jutott nekik.