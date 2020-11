A Pénzügyőrtől is kikapott a fővárosban a Fino

Másodszor is vereséget szenvedett kedden este Budapesten a Fino-Kaposvár együttese, így még mindig veretlen az LV Sport Pénzügyőr SE csapata.

A kedd esti budapesti fellépésen igencsak foghíjasan állt fel a Fino-Kaposvár: Bozóki Bence mellett ugyanis hiányzott az orosz légiós Ilia Makarov is. Bozóki Bence öccse, a mindössze 16 éves Bendegúz – bátyjához hasonlóan – a liberó szerepkörét kapta, ám az LV Sport Pénzügyőr SE elleni rangadón végül nem került pályára.

Horváth Kristóf szerezte a fővárosi rangadó első pontját, ám a két brazil játékossal megerősített házigazdák gyorsan fordítani tudtak. Sőt, egyre jobban elhúztak kaposvári ellenfelüktől, s már öt pont különbség is volt a két együttes között. A somogyiak azonban újítani tudtak, s 17–17-nél utolérték az ellent. A nyitó játszma hajrája azonban egyértelműen az LV Sport Pénzügyőr SE egyletéé volt. Rosszul kezdődött a második felvonás, mármint kaposvári szempontból. Mindjárt a szett elején lábsérülést szenvedett a Fino pontfelelőse, Horváth Kristóf. Nem is tudott vissza jönni a pályára, így a helyét Iván Bence foglalta el. A Pénzügyőr innentől fogva végig irányította a játékot, s magabiztosan húzta be a második szettet is a több sebből vérző kaposvári együttes ellen. Sok hiba csúszott a Fino-játékába, s a vendég somogyiak a nyitásokkal sem igazán boldogultak. A harmadik, utolsó játékrészben a Fino-Kaposvár szerezte az első két pontot, de aztán ismét átvette a játék irányítását a házigazda Pénzügyőr, A kaposváriak megpróbálták tartani a lépést ellenfelükkel, ám rendre a fővárosiak jártak előrébb egy-két ponttal. A véghajrában aztán nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, s pontot tettek a 67 percig tartó találkozó végére.

A fővárosi rangadó legtermékenyebb játékosa a Fino-Kaposvár orosz légiósa, Vitalij Melnikov volt 18 pontjával. Azért tegyük hozzá, neki is voltak látványos hibái…