A Pesaro lett a Filipovityért zajló verseny nyertes klubja

Egy német és egy olasz klub futott versenyt Filipovity Márkó leigazolásáért. A kaposvári kosárlabda utánpótlásban nevelkedő, majd az NB I./A csoportos felnőtt férfibajnokságban is bemutatkozó erőcsatár ezúttal tehát megpróbál szintet lépni.

A napokban már beszámoltunk róla, hogy több olasz hírportál is tényként kezelte Filipovity Márkó szerződtetését. Ezt az információt aztán hivatalos Facebook-oldalán cáfolta a játékost képviselő a VinkoGroup menedzseriroda.

Az iroda elismerte, hogy az olaszok érdeklődnek Filipovity iránt, ám akkor – a közlemény szerint – még nem történt megegyezés. Azért sem, mert a legutóbbi Bajnokok Ligája és magyar bajnoki szezonban kiváló átlagokat produkáló kosárlabdázó egy német együttes érdeklődését is felkeltette. Ez a két alakulat (utóbbit nem nevezték meg) futott versenyt Filipovityért. Mindez amiatt is figyelemre méltó, mert a magyar felnőtt válogatottban is érdekelt kosarasnak élő szerződése volt klubjával.

Egy éve igazolt a bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatához. A meghosszabbítható megállapodásban volt egy kitétel, mely szerint megfelelő külföldi ajánlat esetén idén július 31-ig kiléphet belőle. Ezzel az opciós joggal élt tehát az olasz VL Pesaro új tagja. Filipovity Márkó egy (plusz egy) éves szerződést kötött új állomáshelyén.

A legutóbbi, csonka szezont az utolsó helyen zárta a Pesaro, ám nem esett ki az élvonalból. A folytatásra pedig már a 37 éves argentin olimpiai bajnok Carlos Delfinót is megszerezték.