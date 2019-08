A pontszerzés bravúr lenne a Kaposvártól

Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban szólítják majd pályára a Kaposvári Rákóczi FC együttesét az OTP Bank Liga NB I. ötödik fordulójában.

A még hibátlan Debreceni VSC ellen folytatja bajnoki szereplését az OTP Bank Liga NB I.-ben a Kaposvári Rákóczi FC.

A még pont nélkül álló zöld-fehéreket szombaton 19.30 órakor szólítják majd pályára a debreceni Nagyerdei Stadionban. A Debreceni VSC eddig mind a három bajnokiját megnyerte, hiszen a Kisvárda, a ZTE, illetve a Budapest Honvéd ellen is begyűjtötték a három pontot Herczeg András tanítványai. Az első fordulóban viszont nem lépett pályára a Loki, hiszen a Ferencváros azt a mérkőzését is elhalasztotta. A feljutó Rákóczi számára viszont még nem jött össze a pontszerzés, ami Debrecenben mindenképp bravúr lenne.

– Nekünk minden mérkőzés nehéz, senki ellen sem mehetünk biztosra, ezért nem is gondolunk a távoli jövőre, mindig csak a következő ellenfélre koncentrálunk és az adott meccsből próbáljuk meg kihozni a legtöbbet – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – A Debrecen egy jó csapat, mint mindegyik ebben az osztályban. Az első idegenbeli meccsünket az előző bajnokság második helyezettje ellen játszottuk, a másodikat a bajnok ellen, ezúttal pedig a bronzérmes otthonában fogunk pályára lépni, így már mondhatjuk, hogy van valamiféle tapasztalatunk, s reméljük, hogy jól fogunk szerepelni. Bízom benne, hogy sikerült felvenni az NB I. ritmusát, hiszen mi is és a játékosok is a saját bőrükön tapasztaljuk, hogy mennyivel gyorsabb, dinamikusabb a játék és a labdarúgók egyéni képességei is jobbak. Az adatok alapján és szemmel láthatóan is lépünk előre, remélem, hogy az NB I.-hez való alkalmazkodás minél rövidebb ideig tart majd, mert már látom pozitívumokat a játékban és a mért adatokban is. Jobb lett volna a ZTE ellen úgy lejátszani a kilencven percet, hogy egyenlő létszámban vagyunk, a kiállítás miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Tíz emberrel is voltak pozitívumok a védekezésben és a támadásban is, amire lehet építeni. Remélem, hogy ez nem csak egy mérkőzésre szólt, hanem hosszútávra. Bízom benne, hogy mindig tanulunk és fejlődünk, és akkor csak profitálhatunk abból, hogy az NB I.-ben szerepelünk.

A kaposváriaknál nem léphet pályára Nagy Krisztián, akit az előző, ZTE elleni bajnokin állítottak ki.