A Rákóczi és a Siófok is idegenben kezdi a tavaszt

A Kaposvári Rákóczi FC Mosonmagyaróváron, míg a BFC Siófok Budapesten vendégszerepel a Merkantil Bank Liga NB II. 22., első tavaszi fordulójában.

A Credobus Mosonmagyaróvári TE ellen kezdi a tavaszi szezont a Kaposvári Rákóczi FC. A tabella harmadik helyén álló zöld-fehéreket vasárnap 14 órakor szólítják majd pályára az utolsó előtti helyen álló kislaföldiek stadionjában. Bár a kiesés ellen menekülnek a mosonmagyaróváriak az utolsó négy bajnoki mérkőzésükön nem kaptak ki, s ebből kettő meg is nyertek. Emellett pedig ősszel is pontot raboltak a Rákóczitól, így nem szabad lebecsülniük a somogyaiaknak a soron következő ellenfelet.

– Nem lesz könnyű mérkőzés, de eddig egyik sem volt lefutott meccs – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Jó edzője van a Mosonmagyaróvárnak, akivel eddig jól is szerepelnek. A téli felkészülés alatt újabb öt hetet tudtak együtt dolgozni. Biztos, hogy ennyi idő alatt Tóth András a saját képére formálta a csapatot. Idegenben játszunk, ami soha nem könnyű, de mindent megteszünk majd a győzelemért. Ráadásul a kieső helyen álló csapatok ellen mindig nehezebb játszani, de mindenre megvan az ellenszer, remélem, hogy mi majd elő tudjuk húzni azt a tarsolyunkból.

A kaposváriak nemrég tértek haza a törökországi edzőtáborból, de ismét útra kelnek, hiszen már szombaton elindulnak Mosonmagyaróvárra.

– Elégedett vagyok a Törökországban elvégzett munkával – mondta Waltner Róbert. – Jó körülmények között tudtunk készülni. Egy ilyen összetartásnak számos pozitív hatása van. Ez már Antalyában is érződött és most is megvannak a jelei.

A Rákóczi szakmai stábja sérülés miatt Csernák Martinra nem számíthat.

Már a nyitányon komoly erőpróba vár a kieső helytől egy pontra lévő, a bajnoki tabellán tizenhetedik BFC Siófokra, mely a Vasas otthonában, az újpesti Szusza Ferenc stadionban lép pályára vasárnap 14 órakor.

A nyitó forduló minden estre sok kérdésre választ ad, de egy biztos, nem a balatoniak az esélyesek a télen a felnőtt válogatottban is bemutatkozó Tóth Bencét és a budafokiaktól Lakatost szerződtető Vasas ideiglenes otthonában.