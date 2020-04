A Rákóczi játékosa is önkéntesnek állt

Mint arról már beszámoltunk Hadaró Valentin, az NB I.-ben szereplő Kaposvári Rákóczi FC labdarúgója felajánlotta segítségét a szépkorúak számára. A kezdeményezés mellé a klub is odaállt.

– Valentin kezdeményezése kapcsán vettük fel a kapcsolatot az önkormányzattal – fogalmazott Takács Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC ügyvezetője. – A szerdai napot a Kaposvári Nagypiacon kezdtük, ahol egy megbeszélés után kezdődött a bevásárlás, majd a kaposvári önkormányzat egy önkéntesével közösen kiszállítottuk az árukat. Természetesen mi is, mint mindenki, folyamatosan figyelemmel kísérjük a járvány alakulását. A koronavírussal kapcsolatos helyzet nemcsak a sportolókat viseli meg, hanem mindenkit. Ezért is fontos, hogy mindenben támogassuk a szépkorúakat.

– Több önkéntessel közösen vásároltunk be az idős embereknek – mondta Hadaró Valentin. – Nagyon jó volt a fogadtatás, látszott az öröm az arcukon, hiszen tudják, hogy van, akire számíthatnak. Engem is boldogsággal töltött el, ahogy láttam ezt az őszinte örömöt. Természetesen ez nem egy egyszeri alkalom volt. A jövőben is folytatom ezt a kezdeményezést, egy barátommal, Mayer Milánnal közösen.

A labdarúgóklub szívesen áll minden humánus cselekedett mellé, hiszen fontos számukra, hogy ezzel is pozitív példát állítsanak a szurkolóik elé.