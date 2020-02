A rossz előjelek ellenére nyert a Csurgói KK

Nem jó előjelekkel indult csatába a Csurgói KK együttese, hiszen a Szeged elleni csatában elvesztette Vasic Markot, így a fiatal, hazai nevelésű Bazsó Péterre hárult a feladat, hogy segítse együttesét a jobbszélen. Ez olyan jól sikerült, hogy Bazsó a maga hét góljával a csapata egyik legjobbja volt, szemfüles góljai a lehető legjobb pillanatokba estek, így az élvonalbeli bemutatkozás kiválóra sikerült.

Kovacevic és Bazsó találataival indult a mérkőzés, majd Török góljai következtek. Ekkor Hanusz megrázta magát és zsinórban háromszor is bevette az egész találkozón parádésan védő Váczi kapuját, majd Asztrashapkin is gólt szerzett így sikerült ellépni a hazaiaktól. Forgách Gyula időt is kért, hiszen meg kellett állítani a csurgói rohamokat. Ez nem igazából sikerült, bár az időkérés után Török szerzett gólt, de ezután Asztrashapkin és Cehte is betalált így tovább nőtt a különbség.

Ezután a vendégek kettős emberhátrányba kerültek, így elkezdte a felzárkózást a Budakalász. A félidő utolsó tíz perce ismét nyílt lett és sokkal kiegyensúlyozottabb játékot hozott, senki nem tudott nagyobb előnyt kiharcolni , egyenlő állásnál mentek pihenőre a csapatok.

A második játékrész elején a Csurgó nem ismert kegyelmet, zsinórban hat találattal jelentkezett be a két pontért. Kiváló védekezéssel a somogyiak megkeserítették a hazaiak életét , és itt eldőlni látszott a találkozó de Váczi kiváló védéseinek és a frissen igazolt szlovák válogatott Hruscak góljainak köszönhetően háromra zárkózott a Budakalász. Bár innen is tovább küzdött a hazai gárda, Zaponsek több lövést is hárított, a csurgói cserék is jól szálltak be, és biztosan hozták el a két pontot Budakalászról.

Sokadik ilyen meccsünk az a mai – kezdte értékelését Forgács Gyula vezetőedző. Az első félidőben kevés volt a hibánk, de így is akadt néhány értékelhetetlen teljesítmény. A második félidő elején az első öt percben egy nulla–ötös sorozattal sikerült ezt a meccset elveszítenünk. Kevesen voltunk ezen a meccsen itt fejben. Bizonyos posztokon nem tudtunk változtatni. Ez megpecsételte a sorsunkat. Próbálunk tovább küzdeni, de egyre nehezebb a helyzetünk. Talán megtörik a jég és nem csak negyven percig leszünk ott fejben.

Nagyon motivált csapattal találtuk szemben magunkat, tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzést – mondta Baranyai Norbert. Az első félidőben próbáltunk gyorsan játszani, sikerült is gólokat lőni lerohanásból, aztán kicsit megtorpantunk, illetve az ellenfél kapusa jól védett. A második félidőre feljavult a védekezésünk és nagyszerű kapusteljesítményünk volt, ami eldöntötte a mérkőzést. Külön öröm, hogy ifjúsági játékosunk ilyen kiváló teljesítménnyel szállt be az élvonal küzdelmeibe.