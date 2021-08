A rutin legyőzte a fiatal Rákóczit

Hiába játszott bátran a második félidőben a megfiatalított Kaposvári Rákóczi FC, az első játékrészben eldöntötte a három pont sorsát a rutinosabb Credobus Mosonmagyaróvári TE az NB III. Nyugati csoportjának nyitófordulójában.

Nem kedvezett a sorsolás az újjáalakulóban lévő, igencsak megfiatalított Kaposvári Rákóczi FC számára, hiszen a nyitófordulóban rögtön az aranyéremért harca szálló Credubus Mosonmagyaróvári TE érkezett a Rákóczi-stadionba. A 2016/2017-es szezon nyitányán is hasonlót élhettek át a somogyi zöld-fehérek, hiszen akkor a toronymagas esélyes, a Győri ETO volt a vendég, melyet végül Lakatos Gergő találatával legyőzött a Rákóczi. Akkor a kaposváriak végül bronzéremmel zárták a bajnoki küzdelemsorozatot, ezt pedig – nagy valószínűséggel – már most aláírnák erre a szezonra a szurkolók és a vezetők is.

A vasárnapi esti találkozón szintén a kezdőben kapott lehetőséget Lakatos Gergő, aki két év után tért vissza a somogyi megyeszékhelyre, rajta kívül pedig három saját nevelésű labdarúgó is kifutott a pályára, míg a cserepadon Ipacs Péteren kívül csak kaposvári játékos várt bevetésre.

A találkozó első percei bőven tartogattak izgalmakat, hiszen mind a két fél felvállalta az őszinte, nyílt futballt. Ebből azonban mégsem alakultak ki veszélyes lehetőségek, de a vendég pontrúgásokból igen. Az első negyed órán belül Szalka Dominik közel negyven méterről szúrt kapura egy szabadrúgást, amely után Pogacsics Krisztiánnak a léc alól kellett kiütni a labdát. Az ezt követő szöglet még veszélyesebbre sikerült, hiszen Bohner Roland közelről fejelhetett, de ezt a csatát is a rutinos kaposvári kapus nyerte. A szögletekre látszólag nagy hangsúlyt fektettek a vendégek, akik ennek köszönhetően kerültek előnybe. Egy újabb sarokrúgás után ugyanis Deák István ugrott a legmagasabbra, azonban Pogacsics Krisztián még az ő fejesét is ki tudta szedni a jobb alsóból, a kipattanóra azonban Boros Gábor ért oda a leggyorsabban, s fél méterről sodorta a gólvonalon túlra a labdát. A vezetés tudatában a rutinosabb, összeszokottabb mosonmagyaróváriak nyugodtabbá váltak, s teljesen feltolták a védelmüket, így már a labdakihozatalban megzavarták a fiatal somogyiakat, akik ezzel nem igazán tudtak mit kezdeni. Ráadásul a védekezés felemésztette minden erejüket, így alig jutottak el az ellenfél kapujáig az első játékrészben, míg a másik oldalon Szalka Dominik akár egymaga eldönthette volna a mérkőzést, de három zicceréből csak az utolsót váltotta gólra. Ezt viszont hazai szempontból a legrosszabbkor, hiszen az félidő hosszabbításában tudott öt méterről a jobb felsőbe fejelni Nagy Kevin beadása után, így kétgólos mosonmagyaróvári előnnyel vonulhattak szünetre a felek.

A második játékrészre kettőt is cserélt Nagy Tamás, a Rákóczi vezetőedzője, és ezzel, valamint a taktikai hadrend módosításával stabilizálódott a csapat játéka. A somogyiak ráadásul egyre bátrabban kezdetek el futballozni és ez a közönség tetszését is elnyerte. A kaposváriak egy órányi játékot követően már domináltak, veszélyes támadásokat vezettek a behátráló kisalföldiek ellen. A fiatalok megmutatták oroszlánkarmaikat, azt, hogy ők is tudnak futballozni, de ez a gólhoz még kevésnek bizonyult egy összeszokott, rutinosabb csapat ellen. Az viszont biztos, hogy a második félidőben mutatott játékkal maguk mellé fogják állítani a kaposvári szurkolókat a fiatalok, de az újjáalakuló Rákóczinak nem a Mosonmagyaróvárral kell felvennie a kesztyűt ebben a szezonban.

Nagy Tamás: – Tudtuk, hogy minőségben felettünk áll a Mosonmagyaróvár, amelynél nem más a cél, mint a bajnoki cím. A miénk pedig az, hogy versenyképesek legyünk egy ilyen csapattal szemben is. Az első félidő hátránya abból adódott, hogy nagyon visszafogottak voltunk, nem mertük felvállani azt, amit gyakorlunk és tudunk. A szünet azt kértem tőlük, hogy forgassák a játékot és alakítsunk ki helyzeteket. A második félidőben valósult meg az igazán, amit az első félidőben is játszanunk kellett volna. Igazából ehhez az is hozzájárult, hogy Mayer Milán sérült volt a héten és alkalmi belső védőt is ki kellett neveznem a második félidőre. A játékoskeret egyelőre erre adott, de az biztos, hogy ezek a srácok okoznak majd örömöt. Ehhez az kell, hogy meglegyen a belső hitük, ami stabilitást ad majd nekik.

Varga László: – Az első félidőben nagyon meggyőzően, kombinatívan játszottunk, megérdemelten szereztük meg a kétgólos előnyt. A másodikban váltott az ellenfél, erre későn reagáltunk, de lezártuk azokat a területeket, ahol veszélyt tudtak volna kialakítani, így összességében megérdemelten nyertünk.