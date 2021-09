A rutinos külföldiek mellett nagy szerep hárul a fiatalokra is a Diamantban

Két nemzetközi felkészülési tornán is pályára lép az előttünk álló időszakban az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás nőiröplabda-csapata. A lányok a héten Nyitrára utaznak, utána pedig hazai környezetben, a Kaposvár Arénában is megmutatják, hol tartanak a munkában.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Szpin Renáta és társai ezen a héten, pénteken és szombaton egy ötcsapatos, nemzetközi tornán szerepelnek majd Nyitrán. A meghívás nem volt véletlen, hiszen a Diamant ezzel a szlovák együttessel találkozott még tavaly decemberben, a Challenge Kupa negyeddöntőjében, és azóta is megmaradt a jó kapcsolat a két klub között. A kétnapos torna igazán jó erőfelmérő lesz, ráadásul egy héttel később, szeptember 24-e és 26-a között, a Kaposvár Arénában is megmutatja majd magát a társaság. Ez utóbbi torna szervezése még javában zajlik, de a hírek szerint több magyar élvonalbeli alakulat mellett legalább egy külföldi gárda is pályára lép majd az Arénában.

– A nyári szünetben jelentős változások történtek az egyesület és a csapat életében is, és lényegében két hét alatt kellett újratervezni mindent – mondta Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant ügyvezető elnöke. – A keret kialakítását az anyagi lehetőségek is befolyásolták, és megpróbáltunk fiatal, lelkes és szerethető együttest kialakítani. A tapasztaltnak számító idegenlégiósok mellett komoly lehetőséget kaptak a Kaposvári Röplabda Akadémia tehetséges növendékei is, és bízunk benne, meg is hálálják a bizalmat. A második számú feladónk, a csere-centerünk, a két átlónk és az egyik szélső ütőnk is utánpótláskorú, ami nem kis kihívás a szakmai stáb számára.

A kaposvári lányok jó hangulatban készülnek az október 17-én rajtoló bajnokságra, és mindannyian jól tudják, hogy minden egyes mérkőzésen nagyot kell majd küzdeni a pontokért.

– Szeretnénk megismételni az idei bravúros szereplést, vagyis a legjobb négy közé jutni az Extraligában, de a mezőnyből kiemelkedő Fatum-Nyíregyháza–Békéscsabai RSE–Vasas Óbuda-trió mellett a jól erősítő Balatonfüred és az egységes, jó szellemű UTE is nagy ellenfél lesz. Számítunk szurkolóink támogatására, velük együtt szeretnénk megélni a sikereket az Arénában és az idegenbeli találkozókon is.

Információink szerint televíziós rangadóval indítja az új bajnoki évadot az 1. MCM-Diamant Kaposvár. A címvédő Fatum Nyíregyháza elleni hazai találkozót ugyanis élőben közvetíti az M4Sport+ televíziós csatorna. A kezdési időpont október 17-én, vasárnap 18.15 óra a Kaposvár Arénában.

Az alapszakasz programja 1. forduló: október 17. vasárnap, 17 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–Fatum Nyíregyháza; 2. forduló: október 22. péntek, 18 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–Vasas Óbuda; 3. forduló: október 30. szombat, 18 óra: MTK–1. MCM-Diamant Kaposvár; 4. forduló: november 5. péntek, 18 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–DVTK; 5. forduló: november 13. szombat, 18 óra: UTE–1. MCM-Diamant Kaposvár; 6. forduló: november 20., szombat, 18 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–Békéscsaba; 7. forduló: november 27. szombat, 17 óra: Szent Benedek Balatonfüred–1. MCM-Diamant Kaposvár; 8. forduló: január 24. hétfő, 18 óra: Fatum Nyíregyháza–1. MCM-Diamant Kaposvár; 9. forduló: január 29. szombat, 17 óra: Vasas Óbuda–1. MCM-Diamant Kaposvár; 10. forduló: február 4. péntek, 18 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–MTK; 11. forduló: február 12. szombat, 18 óra: DVTK–1. MCM-Diamant Kaposvár; 12. forduló: február 18. péntek, 18 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–UTE; 13. forduló: február 26. szombat, 18 óra: Békéscsaba–1. MCM-Diamant Kaposvár; 14. forduló: március 4. péntek 18 óra: 1. MCM-Diamant Kaposvár–Szent Benedek Balatonfüred.

Fotó: Muzslay P.