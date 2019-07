A rutinosabb Kisvárda nyert az edzőmeccsen

Az OTP Bank Liga NB I.-ben szereplő Kisvárda Master Good csapata ellen vívta ötödik előkészületi mérkőzését az élvonalba jutó Kaposvári Rákóczi FC. A zöld-fehérek az első félidőben uralták a találkozót, de a második félidő hajrája a Kisvárdáé volt.

Semleges helyszínen, a Fővárosi Vízművek pályáján felszült egymásnak a Kaposvári Rákóczi FC és a Kisvárda Master Good csapata. A kevés helyzetet hozó első játékrészében a somogyiak akarata érvényesült, hiszen sokkal türelmesebben és taktikusabb futballt mutattak be. Ez az eredményjelzőn is megmutatkozott, hiszen Szakály Attila könyörtelenül kihasználta a Rákóczi első gólszerzési lehetőségét. A másodikat – ha kevésen is múlott – már nem tudták gólra váltani a zöld-fehérek, hiszen Ádám Martin kapáslövése elment a bal kapufa mellett.

A második félidőben elején Anton Kravchenkonak egy pontrúgást követően sikerült fejjel egyenlítenie, de a Rákóczinak rögtön megadatott az esély a vezetés visszaszerzésére. Ádám Martint rántották le a tizenhatos előterében, így Nagy Richárd remek helyről végezhetett el szabadrúgást, de csak a sorfalba lőtt. Az utolsó harminc perce sort cserélt a Rákóczi, melyben ezúttal is számos fiatal labdarúgó kapott lehetőséget. Ezzel szemben a kisvárdaiak rutinos labdarúgókat küldtek pályára, s Tsichler Patrik révén megfordították a mérkőzést. A hajrában sikerült újra betalálni az igen megfiatalított Kaposvárnak Szabó Alex révén.

A mérkőzés remek erőfelmérőnek is beillett a kaposváriak számára, de egy edzőmeccsből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a következő szezonra vonatkozóan.

A Rákóczi a következő felkészülési mérkőzését pénteken 17 órai kezdettel vívja az NB II.-es Haladás ellen, Szombathelyen.

Kaposvári Rákóczi FC–Kisvárda Master Good 2–3 (1–0)

Budapest, Vízművek pálya, 100 néző. V.: Lantos.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur, Nagy T., Hadaró – Andriy, – Nagy R., Szakály A., Nagy K., Csiki – Ádám M. A 60. perctől: Slakta – Tratnyek, Tóth G., Szabó A., Fodor M. – Nagy J. – Borbély Á., Tömösvári, Beliczky, Bíró D. – Orsós T. Vezetőedző: Disztl László. Edző: Waltner Róbert.

Kisvárda: Minca – Bohdan, Berios, Kravchenko, Protic – Lucas, Grozav – Sassá, Tsoukalas, Kovácsréti – Gosztonyi. Csere: Zöldesi, Hei, Baranyai, Rubus, Tischler, Karasiuk, Ilics. Vezetőedző: Vasile Miriuta.

Gólszerzők: Szakály A. (29. p.), Szabó A. (85. p.), illetve Kravchenko (55. p.), Tischler (70. és a 80. p.).