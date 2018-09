A Segesd és a Toponár csatájával folytatódik a megyefoci

A hetedik forduló mérkőzéseivel folytatódik a hétvégén a mennyei megye egy. A segesdi egylet – amely az előző körben Marcaliban megszerezte az első pontját – vasárnap délután a toponári alakulatot fogadja.

A 7. forduló párosítása

Vasárnap – 16 óra:

Segesd–Toponár

A fél csapat kicserélődött a nyáron Segesden. Bizderi István a Somogysárd, Kovács Róbert a Nagybajom, Ruzsics Dániel pedig a Babócsa játékosa lett, míg Kolló Mihály és Büki Márk munkahelyi elfoglaltsága miatt egy időre leállt. Sámóczi Alex Tapsonyból érkezett, Vers Bence pedig a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatából öregedett ki. Boros Elemér több évnyi kihagyás után újra kezdte a játékot, míg Balogh Bence és Csatlós Dániel az ifiktől került fel a nagyokhoz.

– Legutóbb a 6. fordulóban Marcaliban végre megszereztük az első pontunkat; jó lenne ehhez most hazai pályán hármat hozzátenni – mondta Minor Levente, a Segesd mestere. – Meccsről meccsre fejlődünk, s már Marcaliban is bennünk volt a győzelem lehetősége. Ha elhiszik végre a fiúk, hogy igenis képesek nyerni, akkor lehet esélyünk vasárnap a Toponár ellen.

A toponári alakulatnak eddig nem jutott pont idegenben – Balatonkeresztúron és Tabon is egy ötöst kaptak –, ám feltett szándékuk, hogy ezen változtatnak vasárnap Segesden.

– Az előző két fordulóban otthon játszottunk a Marcalival és a Nagybajommal, s mindkettő meccs döntetlen lett – kezdte Keller Imre, a Toponár technikai vezetője. – Nagyon kellett volna a hat pont, de végül csak kettő lett belőle… Szerencsénk sem volt: öt méterről sem tudtuk berúgni a labdát. Az a kicsi plusz hiányzott a játékunkból, amivel nyerni lehetett volna. Azon leszünk, hogy vasárnap (be)pótoljuk a pontokat, vagyis győzni megyünk majd Segesdre.

Ami mindkét csapatban közös: sem sérült, sem beteg, sem pedig eltiltott játékos nincs, vagyis a Segesd és a Toponár is teljes kerettel készülhet az egymás elleni összecsapásra.

Szombat – 16 óra:

Hetes–Balatonkeresztúr

A hat forduló után is veretlen újonc Hetes eddig kilenc ponttal gyűjtött többet, mint a Balatonkeresztúr, s ők játszhatnak hazai pályán.

Balatoni Vasas–Kadarkút

A Balatoni Vasas veretlenségi sorozata egy hete Balatonkeresztúron ért véget. Viszont ők a pályaválasztók.

Nagybajom–Balatonföldvár

Továbbra sincs pontja az újonc Balatonföldvárnak, s nehezen hihető, hogy éppen Nagybajomban kerül majd pont a negatív sorozatuk végére.

Vasárnap – 16 óra:

Somogysárd–Marcali

A kérdés úgy szól: lesz-e újabb gólfesztivál Somogysárdon?

Magyaregres–Csurgó

Az egresiek már kilenc, míg a csurgóiak csak három pontnál tartanak. A Magyaregres egy meccsel kevesebbet is játszott, ráadásul ők a pályaválasztók.

A hétvégi országos Magyar Kupa-forduló miatt a Balatonlelle–Tab mérkőzést november 24-ére (szombat) halasztották, s később játsszák a Nagyatád–Babócsa találkozót is.

Mesterlövészek A góllövőlista élcsoportja: 1–2. Németh Ádám (Somogysárd) és Kuti Krisztián (Somogysárd) 8–8 gól, 3. Decsi Richárd (Hetes) 7 gól, 4. Ivusza Gábor (Toponár) 6 gól, 5–6. Horváth Milán (Balatonkeresztúr) és Tábori Tamás (Tab) 5–5 gól. Eddig hatan szereztek négy gólt, 12-en pedig tripláztak.