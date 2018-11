A Siófok KC nem lesz ott a Final Fourban

Meglepetésre kiesett a Kézilabda Magyar Kupából a Siófok KC, mely öt góllal kikapott Dunaújvárosban, ahol bajnokin hattal nyert a második fordulóban. A balatoniak huszonkét gólt dobtak, ami negatív rekord tőlük ebben a szezonban.

Dunaújvárosi KKA–Siófok KC 27–22 (11–12)

Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Földesi, Halász.

Leküzdötték a Siófok KC-t Dunaújvárosban, talán ebben az is közrejátszott, hogy a balatoniak az orosz Toglattiból érkeztek a Dunaújvárosba, míg a házigazdák utoljára október végén léptek pályára idegenben. Az újvárosiakat persze dicséret illeti, hiszen jól használták ki mindezt…

Fontos momentuma volt a találkozónak Kobetic kiállítása is a tizennyolcadik percben, aki – ezúttal is bebizonyosodott – a legfontosabb láncszeme Moen edző gépezetének. Ez persze nem jelenti azt, hogy nélküle ne nyerhetne a Siófok KC az újvárosinál bővebb kerettel bíró Siófok… Ehhez például az is kellene, hogy Kobeticen kívül más is tudjon büntetőzni, ami ezúttal nem ment Böhmének, Aoustinnak és Nze Minkonak sem, az utóbbi kétszer is hibázott. A francia légiós például – a játékperceihez mérten – kevés, mindössze két gólig jutott, ráadásul ezeket is már akkor szerezte, amikor már öttel elléptek a házigazdák… Nem csoda, hogy huszonkét gólig jutottak a balatoniak, ami negatív rekord ebben a szezonban.

A vendégeknél nem akadt olyan játékos, mint Szekerczés, aki hatalmas lendületet adott az utolsó 25 percben dobott öt góljával. A Siófok KC-ben nem akadt ilyen kézilabdázó, aki a fordulás után kettőnél többször talált volna az újvárosi kapuba.

Nagy meglepetés az eredmény főleg azok után, hogy a DKKA a hétvégén otthon hattal kikapott a spanyol bajnoktól EHF-kupa odavágón tizennyolc (!) gólt dobva. Talán a balatoniak is képesek hasonló feltámadásra a hétvégén a Lada ellen, ezzel jelezve ezzel a Magyar Kupa meccsel letudták részükről a szezon leggyengébb játékát. Mert ez – még ha meg is voltak az okai – bizony az volt…

Dunaújvárosi KKA: Csapó – Grosch 2, Klujber 7(2), Cifra, Nick, Ferenczy 1, Kazai 3. Csere: Tomasevics (kapus), Szalai 6, Dombi, Sirián 3, Bouti, Szekerczés 5, Molnár B. Edző: György László.

Siófok KC: Dedu – Böhme 3(1), Gonzalez 4, Drabik 2, Nze Minko 2, Kobetic 4(2), Aoustin 3. Csere: Solberg (kapus), Perianu 1, Jezic, Elghaoui 1, Janjusevic 2, Khmyrova, Geiger. Edző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 10(6), illetve 10(10) perc.

Hétméteresek: 2/2(1/1), illetve 7/3(5/3).

Piros lap: Kobetic 18. perc.