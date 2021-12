A sírból szerzett pontot a Kaposvári VK

Az utolsó negyedben nagy feltámadást produkálva szerzett pontot a PannErgy-Miskolci VLC otthonában a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. tizenegyedik fordulójában.

Pontszerzési szándékkal vágtak neki a hosszú, miskolci útnak a Kaposvári VK pólósai, akik az előző körben legyőzték az Egert, s ebben a fordulóban újra a győzelemért ugrottak medencébe. Surányi László tanítványai bár gyorsan kétgólos hátrányba kerültek, de a szívósságukat mutatja, hogy Juhász-Szelei Norbert büntetőjének, illetve Damagoj Jajcinovic megúszásgóljának köszönhetően felzárkóztak a vendégek. Biros Barnabás bombagóljával viszont a hazaiak nyerték ezt a negyedet, hiába mutatott be több nagyszerű védést is Csoma Kristóf. A második negyed elején egy támadás alatt kétszer is a kapufát találták telibe a kaposváriak, így elmaradt az újabb egyenlítés. Ráadásul egy rövidzárlat után három góllal elléptek a miskolciak. A folytatásban szebbnél-szebb gólokat hozott a találkozó mind a két fél részéről. A KVK próbálta azt az akaratos játékot mutatni, mint az előző fordulóban, de a miskolci centerjáték rendre eredménnyel zárult, így már nyolc-négyre is vezettek a hazaiak. Ifjabb Berta József viszont két, egymáshoz nagyon hasonló támadást is gólra váltott a bal szélről, így kettőre faragta hátrányát a somogyi gárda a nagyszünetre.

A fordulást követően is hihetetlen iramban pólóztak a csapatok. A kaposváriak úgy látszott, hogy megtalálták a hazai kapus, Hoferica Tomas gyengepontját, hiszen Mijic David duplájával egyre faragta hátrányát a KVK, melynek védekezése is feljavult. Az egykor Kaposváron is vízilabdázó Biros Barnabás és Seman Lukas azonban a hátán vitte csapatát, amely így ismét háromgólos előnyre tett szert a zárónegyedre. A sok ifistával teletűzdelt KVK nagy hajrát indított, de öt perccel a vége előtt újra néggyel vezetett a hazai csapat, ami ledolgozhatatlan előnynek tűnt. A somogyiak azért becsülettel küzdöttek, ifjabb Berta József negyedik góljával és Mijic Dávid büntetőjével az utolsó percre egy gólra feljöttek, amikor is érkezett Varga Bence egyenlítést érő találata. A sírból, négy gólról hozta vissza a mérkőzést a KVK, amely Csoma Kristóf újabb nagy védése után 23 másodperccel a lefújás előtt már a győzelemért támadhatott. Surányi László gyorsan időt is kért, azonban nem tudták lövéssel befejezni a támadást a vendégek, akik így egy ponttal térhettek haza.

A Kaposvári VK nagy feltámadást mutatott, hiszen négygólos hátrányból szerzett egy pontot, sőt az utolsó pillanatokban még a győzelemre is volt esélye Surányi László tanítványainak, akik azonban a látottak alapján nem lehetnek elégedetlenek.