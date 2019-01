A svédországi sikerrel nyolc közé kerülhet a Siófok KC

A továbbjutásért játszik a Siófok KC az IK Sävenhof otthonában; amennyiben nyernek a szombaton, 15.30 órakor kezdődő találkozón a sorozat legjobb nyolc csapata közé kerülnek.

Ha pedig a csoport másik meccsén a dán Ikast is megteszi ugyanezt a német Metzingen otthonában, akkor az előbbiek is továbblépnek, vagyis két fordulóval a vége előtt már nem maradna izgalom ebben a „B” jelű csoportban. A siófokiakhoz hasonlóan veretlen együttes egyébként már csak kettő van, a dán Viborg és a horvát Podravka. Ebből is látszik, nem véletlenül emlegetik a végső esélyesek közt a balatoniakat.

Edzés a Partille Arena-ban! Az IK Savehof – Siófok KC EHF-kupa csoportmérkőzést a tervezettek szerint Facebook csatornánkon élőben közvetítjük szombaton 15:30-tól! Közzétette: Siófok KC hivatalos oldala – 2019. január 25., péntek

A siófoki siker papírforma, miután itthon – Aoustin és Böh­me hét-hét góljának is köszönhetően – tizenhárommal verték a svéd bajnokot, mely a nemzetközi kupában még nem is nyert mérkőzést. A Bajnokok Ligájából hat vereséggel kerültek az EHF-kupába, ahol a csoportban háromból háromszor kikaptak. A kérdés csak az számukra, hogy egyáltalán nyernek-e meccset az európai kupaporondon. A siófokiak elleni találkozó előtt a bajnokságban listavezető H 65 Hoor otthonában kaptak ki hattal (23-29), ami a harmadik vereségük volt a szezonban és úgy tűnik, hogy a legutóbbi bajnoki cím után ezúttal vélhetően be kell érniük egy bronzéremmel.

A svédeknek nem igazán megy, a balatoniak pedig nyerő szériában vannak, hisz már nyolc veretlen meccsnél járnak, az EHF csoportkörben is hibátlanok. A csoportjukban övék a legtöbb lőtt és a legkevesebb kapott gól és náluk játszik az EHF-kupa góllövőlistáját vezető játékos Kobetic. Mindezek után már csak az a kérdés, milyen arányú lesz a sikerük a négyezer fős Partille Arená­ban, ahol sok nézőre persze nem kell számítani, a Sävehof legutóbbi EHF-kupa-meccsén, a Metzingen ellen 534 néző volt a lelátón.

A mérkőzést szombaton 15:30-kor a Siófok KC hivatalos Facebook oldalán élőben lehet követni!