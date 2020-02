A Szolnoki Olajbányász csapata felülkerekedett a Kaposvári KK együttesén

Újabb hazai vereséggel folytatta szereplését az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Kaposvári KK együttese, amely a Szolnoki Olajbányász csapatától kapott ki.

Kaposvári KK–Szolnoki Olajbányász 80–89 (17–17, 24–28, 17–18, 22–26)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1200 néző. Vezette: Cziffra Cs., Praksch P., Győrfy R.

Kaposvári KK: Krnjajski (7/3), Norfleet (18/6), Ponjavics (3/3), Dramicsanin (13/3), Lalic (8). Csere: Hendlein (6), Davis (21/3), Baki (4). Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan. Edzők: Fekete Ádám, Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Szolnoki Olajbányász: Jones (28/24), Price (12/6), Kovács P. (-), Krisztics (10/6), Cakarun (24). Csere: Rudner (-), Tucker (10), Csák (3/3), Pallai (-), Taiwo (2). Vezetőedző: Gasper Potocnik. Edző: Szarvas Gábor.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–6, 7. perc: 4–13, 12. perc: 22–22, 17. perc: 31–39, 22. perc: 41–51, 27. perc: 50–58, 32. perc: 61–70, 37. perc: 67–77. Kipontozódott: Price (a 37. percben). Jók: Davis, Norfleet illetve Jones, Cakarun.

A szolnoki együttesben végül csak az egyébként is beteg Davis maradt ki a légiósok közül, mellette a szintén betegséggel bajlódó Juhos Leventére sem számíthatott Gasper Potocnik vezetőedző. Mivel Tóth Norbert távozott a klubtól, további felnőtt kerettag hiányzott az együttesből.

A vendégek zsinórban három vereség után érkeztek a somogyi megyeszékhelyre, míg a kaposváriak a kétszeri hosszabbítást követő soproni elbukott meccs próbáltak javítani helyzetükön.

Jones ziccerével szerzett vezetést a Szolnok, amely az első percek után is tartani tudta előnyét. A jó védekezéssel rendre meghiúsították a hazai pontszerzési kísérleteket. Price triplája után már Ivkovicsnak kellett időt kérnie, hiszen 4–13 állt az eredményjelzőn. A negyed hajrájában Davis szerzett pontokat felzárkóztatva ezzel a somogyiakat. Norfleet bravúros triplájával egyenlített 15–15-nél, Baki duplája pedig a negyed végét is jelentette egyben. Davist továbbra sem tudta tartani a szolnoki védelem, ráadásul Dramicsanyin is betalált. Price és Jones tripláival fordított a Szolnok, amely tíz pontra hizlalta előnyét.

Az újabb egyenlítésért nagyot harcolt a Kaposvár a nagyszünetig, de négy pont így is maradt a vendégek előnyéből. A harmadik negyed a remeklő Jones triplájával kezdődött, majd Krisztics hármasa alakította ki a 41–51-es eredményt. Ivkovics újabb időkérésre kényszerült, aztán végre Ponjavics is megszerezte első pontjait. Cakarun azonban mindig a legjobbkor érvényesítette technikai fölényét és ezzel tartotta előnyét a Tisza-parti gárda. Davis egy esés közben sérülést szenvedett ezért le kellett cserélni. Norfleet hozta újra tizen belülre a Kaposvárt, de a hiba nélkül dobó Jones továbblendítette a Szolnokot. Davis sínbe tett ujjal is visszatért a pályára, az ő triplája zárta a szakaszt. A negyedik negyed a vendégeknek kezdődött jobban Jones hatodik triplája és Cakarun pontjai ismét megnyugtatóvá tették az előnyüket. A végjátékra Jones nyolcadik hármasával fordult a Szolnok, Tucker nagy zsákolása pedig végleg eldöntötte a találkozót.

Ivkovics Sztojan: – Sajnos, nálunk az utolsó dobásokig nagyon rosszul dobtuk a távoliakat, a másik oldalon volt egy extra teljesítmény, hiszen Jones egymaga nyolc triplát szerzett. Ha két csapat elvileg egy szinten van, egy ilyen teljesítmény akkor is döntő. Ráadásul minden negyedet tompán kezdtünk Gratulálok a Szolnoknak!.

Gasper Potocnik: – Alaposan felkészültünk a Kaposvár játékából. Kellő magabiztossággal és energiával kosárlabdáztunk, de csak így lehet mérkőzést nyerni és így lehetünk sikeresek. Még mindig vannak sérültjeink, de akik ezúttal pályára léptek minden tőlük telhetőt megtettek.

Rashun Jarrel Davis: – Sokat készültünk erre a meccsre, de ezúttal az ellenfélnél volt egy-két kiemelkedő teljesítmény, ami eldöntötte a találkozót. Ezzel tudtak nyerni. A bajnoki szünetben készülünk tovább, hogy elérhessük céljainkat.

Andre Jones: – A három vereség után, valamint a sérülések és a betegségek miatt kissé frusztrálttá tették a csapatot. Ezen a meccsen azonban kellő energiával léptünk pályára és az elejétől kezdve megfelelő magabiztossággal játszottunk. Price az első félidőben jó játékkal adott tartást a csapatnak. Örülök, hogy győztes meccs után térhetünk pihenőre.