A Tatabánya otthonában kapott ki a Csurgói KK

A mérkőzés végeredménye alapján sima hazai győzelemnek tűnik a Tatabánya–Csurgó összecsapás, de ez csalóka, hiszen a vendég somogyiak 45 percig állták a sarat és tartották a lépést a hazai gárdával, akiknek csak a mérkőzés végén sikerült legyőzni ellenfelüket.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

Grundfos Tatabánya KC–Csurgói KK 27–20 (12–12)

Földi Imre Sportcsarnok, 900 néző, vezette: Hargitai, Markó.

Cehte találatával indult a mérkőzés és innentől fej fej mellett haladtak a csapatok egészen az első félidő 15. percéig. Ekkor Vrankovics, Bozovics és Juhász góljaival négy gólt lőtt zsinórban a Tatabánya, de a Csurgó rövid időn belül egalizált elsősorban Kovacevic találatainak köszönhetően. A döntetlent sikerült a félidő végéig megtartani, így a mérkőzés kimenetele továbbra is nyílt maradt.

A második játékrész Hanusz találatával indult, és mintha az első félidőt másolták volna a csapatok, a 15. percig senki nem tudott nagyobb előnyt kiharcolni. Innen azonban magára talált a Tatabánya, és az egyre többet hibázó vendégekkel szemben végül magabiztos, megérdemelt győzelmet aratott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az első félidőben nagyon jó támadó és védekező játékkal rukkoltunk elő – értékelt Bencze József, a Csurgói KK vezetőedzője. – Jól tartottuk magunkat 40-45 percig, de utána voltak olyan gyermeteg hibáink, melyek egy ilyen csapat ellen nem férnek bele. A hét gól kicsit túlzás, de ez a végeredmény, ezzel kell megbarátkoznunk. A Tatabánya kihasználta a hibáinkat, de ebből is lehet tanulni. Erre a találkozóra nem feltartott kézzel jöttünk, és ez látszott is a találkozón. Nekünk kevesebb merítési lehetőségünk volt, több sérült játékosunkra nem számíthattunk, és ez meghatározta az utolsó 15 percben nyújtott teljesítményünket.

– Amikor erre a találkozóra készültünk, láttuk, hogy ez egy jó Csurgó – kezdte az értékelését Vladan Matics, a Tatabánya vezetőedzője. – A Csurgói KK a tavaszi szezonban nagyon jó teljesítményt nyújt. Kellemetlen a stílusuk és nekünk is csak a második félidőben sikerült felülkerekednünk. Ehhez kellett a jó kapusteljesítmény, és az hogy, a védekezésünk feljavuljon. Kicsit túlzó a végeredmény, a meccs előtt elfogadtam volna az egy-két gólos győzelmet is. Ezt igazolta az első 45 perc is. Nagyon kemény csata volt, nehéz volt kiharcolni a győzelmet.



Grundfos Tatabánya KC: Iancu – Juhász Á. 4, Vranjes 5, Dénes, Sipos A., Vrankovics 2, Pásztor Á. Csere: Székely M. (kapus), Bozovics 4, Ilyés, Vujovics 5, Rosta M., Harsányi 2, Grigoras 3, Szöllősi B. 2. Vezetőedző: Matics Vladan.

Csurgói KK: Balogh T. – Kovacsevics 4, Hadzimerovics 1, Szeitl, Hanusz 3, Tóth A., Vasics 6(2). Csere: Balogh Á. (kapus), Cente 1, Vasvári, Ferreira 3, Pavlovics, Varjú 1, Jerebie, Gazda, Josics 1. Vezetőedző: Bencze József.

Kiállítások: 12, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 0, illetve 4/4.