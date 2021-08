A továbbjutás a somogyi álom

A Kadarkút VSK és a Kaposvári Rákóczi FC hazai pályán, míg a Nagyatádi FC idegenben küzd a továbbjutásért a MOL Magyar Kupa második körében.

Az idei évben átszervezett, az első két fordulóban területi alapon sorsolt MOL Magyar Kupa második körében három somogyi együttes is pályára lép, utaznia azonban csak egy csapatnak kell. A Nagyatádi FC – amely az előző körben hazai pályán, büntetőkkel ejtette ki a papíron sokkal esélyesebb, harmadik ligás Dunaújvárost – Bonyhádra látogat, ahol szombaton 16.30 órakor lép pályára. Papp Zoltán tanítványaira ezúttal egy gyengébb együttes vár, azonban nem szabad lebecsülni a Tolna megyei első osztályban szereplő csapatot, amely az első fordulóban a Balatonkeresztúr otthonában nyert kettő-egyre.

– Szeretnénk továbbjutni, hiszen a következő körben akár első vagy másodosztályú csapattal is találkozhatunk, illetve a sikerélmény is fontos lenne a csapat számára – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, talán nehezebb, mint a Dunaújváros ellen, hiszen ezúttal teljesen mást kell játszanunk. A Bonyhád rendre a bajnokság elején végez, sőt ezúttal szeretné azt megnyerni. Ehhez adott a játékosállományuk, tele vannak rutinos, jó labdarúgóval, a támadó játékuk pedig nagyon intenzív.

A Kadarkút, amely az előző körben nagy bravúrt hajtott végre azzal, hogy kiejtette a harmadosztály Közép csoportjának egyik legjobbját, a HR-Rent Kozármislenyt ezúttal újra nagy halat fogott ki. Szombaton 16.30 órakor ugyanis a Nyugati csoport egyik élcsapata az FC Nagykanizsa vendégszerepel a somogyi városban. A Zala megyeiek az előző körben is Somogyba látogattak, akkor Somogysárdra, melyet nagy csatában, 3–2 arányban tudtak legyőzni.

– Örülnék neki, ha sikerülne megismételni az előző bravúrt – fogalmazott Pandur Ádám, a Kadarkút VSK vezetőedzője. – Reálisan nézve a dolgokat nem biztos, hogy még egyszer tudunk úgy futballozni, ahogy a Kozármisleny ellen tettük, de minden erőnkkel ezen leszünk. Fel kell állnunk a padlóról a Somogysárd elleni vereség után. A kupameccs pedig egy remek lehetőség lesz mindenki számára, hogy bizonyítsa: a lélektelen játék csak egy botlás volt.

A Kaposvári Rákóczi FC együttesére egy újabb csoportrangadó vár. A zöld-fehérek az előző körben a Gárdony VSC csapatát búcsúztatták hosszabbításos csatában. Nagy Tamás tanítványaira pedig ezúttal is egy harmadosztályú klub, a Bicskei TC vár, amely szombaton 18 órakor lép pályára a cukorgyári gödörben. A bicskeiek szintén egy NB III.-as csapatot ejtettek ki az első fordulóban, hiszen az első negyed óra után tíz emberrel futballozó Szekszárd otthonában nyertek 3–1-re.

– Ahogy az első bajnoki mérkőzések, úgy ez is egy erőpróba lesz számunkra, ahol fel tudjuk mérni a mezőnyt – nyilatkozta Nagy Tamás, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Az elvégzett munkának rövid időn belül meg kell látszani a csapaton, bízom benne, hogy ez most továbbjutást ér majd, mivel sikerélmény kihatna a szerdai bajnokira. Győrben hatvan percig több minden jól működött, remélem, hogy ez lassan eredményben is megmutatkozik. A Bicske elleni meccs is az első lépcsőfokok egyikre, de annak ellenére bizakodó vagyok, hogy vannak nehézségeink, több poszton is változtatnom kell.

A továbbjutás ebben a körben is egy mérkőzésen dől el. Amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, úgy következhet a kétszer tizenöt perces hosszabbítás, s ha ez sem vezetne eredményre, akkor büntetőpárbaj dönt arról, hogy melyik csapat kerül a harmadik fordulóba.