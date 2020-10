A Vác ellen újra a győztes útra lépett a Siófok

Három vereség után az utolsó húsz perben már végig vezetve nyert a Siófok KC a Vác ellen Kobetic, Snelder kettős második félidei nyolc góljának is köszönhetően. Ha nincs a rengeteg hazai kiállítás, akár nagyobb lehetett volna a különbség a két csapat közt.

Véget ért a balatoniak negatív sorozata, sikerült legyőzni azt a Vácot, mely nem rossz együttes, hisz a legutóbbi két szezonban ötödik helyen zárt. A játék még nem volt az igazi, a győzelem is lehetett volna magabiztosabb, ám ez utóbbi a sok hazai kiállításnak is volt köszönhető. Az első félidő végén például néggyel mentek a házigazdák (13-9), akik szünetig hátralévő öt percből négyet emberhátrányban játszottak, ebből egy perc negyvenöt másodpercet kettősben, amit ki is használtak a vendégek. Ebben az első harminc percben öt eladott labda, három technikai hiba és két kimaradt hetes is közrejátszott abban, hogy a szünetben csak egygólos hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Az Aoustin, Van der Heijden, Böhme trió három góllal zárt, Eckerle pedig öt védéssel.

A fordulás után az első huszonegy percben a balatoniak nyolc, a vendégek két percet ültek a padon, ami azért nem volt könnyű szituáció Kobeticéknek, ráadásul Jezicet még piros lapot is kapott! A balatoniak azonban így is tartották a minimális előnyüket, aztán a hajrában, immár egyenlő létszámnál elhúztak és végül nyolcgólos sikert arattak. A fordulás után Snelder és Kobetic is négy-négy találattal zárt és az utolsó tizenkét percre beálló Szikora négy védése is nagyon fontos volt a sikerhez. – A végjátékra felőrlődtünk – mondta Szilágyi Zoltán a váciak szakvezetője, aki szerint a siófokiak ebben az időszakban rutinosabban, jobban játszottak. – Szerettük volna kihasználni, hogy ellenfelünk nincs a legjobb periódusban, teljesen azért nem vagyok elégedetlen, hisz voltak pozitívumok, mint Triffa első félidei teljesítménye, vagy a fiatal Bárdy átlövései. – A Vác fiatal és izgalmas csapat, speciális filozófiával, nehéz ellenük játszani – mondta Dahl Bent az SKC trénere. – Megtettük az első lépést, a felfele vezető úton. A meccsel kapcsolatban meg kell jegyezni, mindkét csapat nagyon lassan játszott, úgy folyt a játék, mint a szirup.

Siófok KC – Váci NKSE 28-22 (14-13)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.

SKC: Eckerle – Böhme 4, Van der Heijden 3, Jezic 3, Pena, Kobetic 6, Aoustin 4. Csere: Szikora (kapus), Snelder 4, Niombla 1(1), Tomori, Kiss N. 1, Wald, Such 2. Edző: Dahl Bent.

Vác: Triffa – Diószegi 6, Hámori 4, Szabó L., Helembai 3, Kácsor 3, Radosavljevic. Csere: Bukovszky (kapus), Szeberényi, Bárdy 4, Szondi, Kuczora 2(1). Edző: Szabó Zoltán.

Kiállítások: 16(8), illetve 6(4) perc.

Hétméteresek: 3/1(3/1), illetve 2/1(2(1).

Piros lap: Jezic 49. perc.