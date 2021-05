A végén kiengedett a Nagyatádi FC

Négygólos vereséget szenvedett Komáromban a Nagyatádi FC a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjának 35. fordulójában.

Sorozatban a harmadik idegenbeli találkozóját vívta a sereghajtó Nagyatádi FC, amely ezúttal a középmezőnyhöz tartozó Komárom VSE otthonában lépett pályára. A somogyiaknál ezúttal is több labdarúgó hiányzott különböző okok miatt, – a kispadon csak két mezőnyjátékos foglalt helyet – de a szünetig így is nagyszerűen tartották magukat Papp Zoltán tanítványai. Az első félidő góltalansága után a másodikban azonban bő tíz perc leforgása alatt négyszer is mattolták Bonnyai Márkot a volt szövetségi kapitány, Bozsik Péter által trenírozott hazaiak. Egy órányi játék után az NB I.-es múlttal rendelkező Eszlátyi István kezdte meg a gólgyártást, majd két perc múlva Göblyös Dániel is betalált. Tíz perccel később pedig újabb két gyors találattal biztosította be sikerét a Komárom VSE.

– Nagyon kevesen voltunk: volt, aki a COVID oltás miatt hiányzott, volt, aki éppen a koronavírus után lábadozik, voltak, akik vizsgára készültek, volt eltiltottunk és sérültünk is, de az első félidőben jól tartottuk magunkat – értékelte a mérkőzést Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Több gólhelyzetet megúsztunk, de tettünk is érte, majd a második félidőben egy egyéni hibából kapott gól után összeesetünk, s örülhetünk, hogy nem lett nagyobb arány a végeredmény.