A végjátékban dőlt el minden

Szoros csata után, jobb végjátékkal nyert a Szolnoki Olajbányász együttese a Kaposvári KK ellen az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hatodik fordulójában.

Szolnoki Olajbányász KK–Kaposvári KK 75–69 (19–18, 21–18, 19–18, 16–15)

Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 1800 néző: Vezette: Kapitány G., Tóth C., Minár L.

Szolnoki Olajbányász KK: Smith (11/3), Tucker (13/9), Rudner (-), Juhos (6), Morant (15). Csere: Jones (13/3), Krsztics (7/3), Tóth N. (4), Kovács P. (6/6). Vezetőedző: Dragan Alekszics. Edző: Szarvas Gábor.

Kaposvári KK: Davis (27/15), Norfleet (6/6), Ponjavics (8/3), Hendlein (9/3), Dramicsanyin (6). Csere: Lalic (10), Bogdán (-), Krnjajski (3/3), Baki (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–8, 7. perc: 12–13, 12. perc: 21–22, 17. perc: 36–30, 22. perc: 47–42, 27. perc: 54–46, 32. perc: 62–54, 37. perc: 69–69. Jók: Morant, Smith, Krsztics, illetve Ponjavics, Davis, Hendlein.

A szolnoki Olajbányász KK otthonában vendégszerepelt a bajnokság hatodik fordulójában a Kaposvári KK alakulata. Mindkét gárda két-két győztes meccsel a háta mögött érkezett az összecsapásra. A hazaiaknál a két korábbi sérült, az ex-kaposvári Juhos Levente és Kovács Péter is melegített társaival. A somogyiaknál csak a rehabilitációját töltő Hock Gergő nem állhatott Fekete Ádám vezetőedző rendelkezésére.

Norfleet triplájával kezdtek a somogyiak, majd Ponjavics is pontosan célzott távolról. A negyed derekán is tartotta vezetését a vendégcsapat, igaz a pontosan célzó hazaiak végig ott loholtak a kaposváriak nyomában. A 10. percben Tóth Norbert ziccerével vezetett először az Olajbányász, amely ha egyetlen ponttal is, de a negyedet is megnyerte. A folytatásban két eladott labda miatt nem sikerült szorosabb állást kialakítani, a gyorsabb kosárlabdát játszó Szolnok pedig Morant nagy zsákolásával 33–26-ra lépett el. A somogyi időkérés után sem csökkent a különbség, a vendégek nem tudtak mit kezdeni a hazaiak szigorú védekezésével. Egy labdalopás után Ponjavics zsákolt szépet, majd Davis szerzett triplát, így 38–36-ra zárkóztak a kaposváriak. A nagyszünet után Davis lopta tovább a távolságot, sőt 42–42-nél egyenlített is. Két villanás azonban megint elég volt a szolnokiaknak, akik ismét elléptek az egyre többet hibázó vendégektől. A 10–0-ás rohamot időkéréssel állította meg Fekete Ádám, majd Davis két triplája gondoskodott az újra szorosabb eredményről. A kaposváriak irányítója jól is védekezett, újabb labdalopása után egy ziccert is értékesített. A 33. percben 67–61-nél kért időt Alekszics, de Krnjajski triplája és Ponjavics büntetői után 69–69 állt a táblán. A végén Morant nagyon fontos támadólepattanót szerzett, majd egy nagyot zsákolt is, ez pedig nagy csata után a hazaiak győzelmét jelentette.