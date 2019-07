A vihar sem tántoríthatta el a futókat

Ötödik alkalommal várta a hosszútávfutókat a Deseda. Az egyéni indulók, akik vállalták a hat maratonnyi, azaz 252 kilométeres távot szombat reggel hat órakor vágtak neki az igen kemény és embert próbáló versenynek, amely során 18 kört kellett teljesíteniük a tóparton. Ez azonban az esti órákban érkező vihar miatt módosult, hiszen a szervezők a futópályára kidőlt fák és a szakadó eső miatt hat órára felfüggesztették a versenyt.

– Óriási fákat is kicsavart a szél, amelyet ráborultak az útra, így a futók nem tudtak tovább haladni, így meg kellett állítanunk a versenyt – tudtuk meg Péter Attilától, verseny főszervezőjétől. –Mivel a vihar Kaposvárt is ugyanekkora erővel támadta, így a tűzoltóságtól és a Kötél egyesülettől sem tudtuk megkapni azt a biztatás, hogy ezt pár órán belül el lehet takarítani. Mindenki készséges volt és nagyon akart segíteni, de természetesen az élet-, és az értékmentést kellett előtérbe helyezni. Végül a Kaposvári Horgász Egyesülettől kaptunk segítséget. A halőrökkel közösen az éjszaka folyamán sikerült megtisztítanunk a pályát. Négy órára végeztünk, így hatkor rajtolt el újra a mezőny. Ennek következtében hat órával, három körrel csökkentettük a szintidőt, így 210 kilométert kellett teljesíteni a versenyen. A betétszámok közül az éjszakai maratont napfelkelte maratonnak kellett átneveznünk, hiszen hat órakor tudtuk elindítani a vihar miatt. Szerencsére a futók nem vesztették kedvüket, de az is megérthető, hogy több versenyző nem folytatta tovább a futást, viszont voltak olyanok, akik visszaálltak és pihenőidőnek használták ki a leállást.

– A felét sikerült teljesítenem az eredetileg vállalt négy körömnek, majd leszakadt az ég, így úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk a versenyt – mondta Sári Györgyi, a FUTaMÉRŐ női váltócsapatának versenyzője. – Így visszagondolva jó döntés volt, hiszen sátrakat borított fel a szél, közte a miénket is, valamint fákat, agákat döntött az útra. A csapatomnak a 252 kilométeres táv közel felét, 117 kilométert így is sikerült lefutnia. Azt viszont sajnálom, hogy akik készültek, sokat edzettek erre a versenyre a vihar miatt nem tudták befejezni.

A verseny útvonala a Desedát körülvevő, csodálatos környezetben fekvő, 14 kilométeres kerékpárúton haladt. A zömében sík, kicsit hullámos pályát két komolyabb, de nem hosszú emelkedővel nehezítette. Az ultrafutók mellett természetesen a rövidebb távok kedvelőinek is bőven adtak választási lehetőséget a szervezők, hiszen akár egyharmad maratonon is rajthoz állhattak a sportolók. Érdekesség, hogy ezt a távot Kádár Kitti nyerte, aki eddig háromszor győzött és ezzel rekorder a 252 kilométeres Deseda Ultramaratonon.

A szervezők nemcsak a futókra, hanem az őket kísérő kerékpárosokra is gondoltak, hiszen számukra is versenyt hirdettek.

Kétszer rajtolt

– A verseny vasárnapi része nem volt annyira rossz – mondta Tóth Bálint, a 210 kilométeres táv férfi győztese. – Igaz, hogy nehéz volt a felébredés, mivel nem lehetett tudni, hogy mikor indulhatunk el újra. Először hajnali háromkor keltem fel, akkor tudtuk meg, hogy hatkor lesz a rajt, így még egy órát tudtam pihenni. Sokkal nehezebb volt így elindulni, mintha nem álltam volna meg. Nem volt problémám az időjárással, sőt örültem, hogy lehűlt a levegő, így könnyebb volt a futás számomra, mint a szombat délutáni nagy melegben. A szervezőknek sikerült mindent eltakarítaniuk az útból a vihar után jól lehetett haladni, így csak azt sajnálom, hogy nem tudtam teljesíteni a teljes, 252 kilométeres távot.