A visszatérő sportolók életét védi az ajánlott szakvizsgálatok sora

A fokozódó járványhelyzetben egyre több sportolót is érint a koronavírus-fertőzés. A sportorvosi-versenyzési engedélyt pozitív teszteredmény esetén automatikusan felfüggesztik. A versenyzőket szigorú protokoll alapján engedik újra a pályákra.

Eltérő mértékben viseli meg a szervezetet a koronavírus-fertőzés, amely egyénenként változó súlyosságú. Az biztos azonban, hogy az egészséges sportolókat is ledöntheti a lábukról a kór. Jó példa volt erre az OSC-Újbuda 24 éves válogatott vízilabdázója, aki súlyos szövődményei miatt lélegeztetőgépre is került. Szerencsére már kiengedték a kórházból, de csak később dől el, hogy visszatérhet-e az élsporthoz.

A sportolók fertőzés utáni visszatérésével kapcsolatban már korábban megtette ajánlását az Országos Sport­egészségügyi Intézet. Erre azért is volt szükség, mert az újrakezdésnek van kockázata. A szakemberek állásfoglalása szerint – ahogy az ajánlás is fogalmaz – ebben a fázisban a szokásosnál is nagyobb a megelőzés (szívproblémák, központi idegrendszeri történések, mozgásszervi sérülések) jelentősége. Igazolt Covid–19 betegséggel összefüggésben számos keringési, légzőrendszeri és központi idegrendszeri szövődmény ismert. A sportolók szempontjából legfontosabb a vírusfertőzést követően jelentkező következményes szívizomgyulladás lehetősége. Emiatt a visszatérés után az intenzív sporttevékenység végzése kizárólag megfelelő körültekintés mellett lehetséges. Még a panaszmentes esetekben is indokolt a kardiológiai kivizsgálás.

Mindezt alátámasztja Ifjabb Berta József, a Kaposvári VK játékosa is, aki a napokban kapcsolódhatott be ismét az edzésmunkába. – Sem a vírus, sem a karantén nem viselt meg igazán, az viszont aggasztó volt, hogy nem tudtam, hogy mi lesz velem – mondta a vízilabdázó. – Két napig voltak megfázásszerű tüneteim, egyszer lázasodtam be, illetve az édes ízeket keserűnek éreztem, így azt mondhatom, hogy elég enyhe tünetekkel vészeltem át ezt az időszakot. Tizenn­yolc napot töltöttem karanténban, majd a negatív tesztek után újra edzésbe álltam. Egy hetet edzettem, majd egy kardiológiai vizsgálat során kiderült, hogy szívizomgyulladásom van, így újra pihenő következett. Azóta három hét telt el, s csak a napokban kezdhettem el újra a könnyített edzéseket.

Külön rendelkezik a protokoll a tünetmentes pozitív teszteredmény esetére. Az érintetteknek legalább 2-4 hétig javasolják a fizikai kíméletet. Ekkor mellőzni kell a verseny- és szabadidősportot is. A tünetes pozitív teszteredményt értelemszerűen még szigorúbb eljárás követi. Ebben az esetben 6 hetes pihenőidőt írnak elő. A sportorvosi-versenyzési engedélyeket a pozitív teszteredményt produkálóknál automatikusan felfüggesztik. A terápiás-karantén-biztonsági időszak leteltével újra kell indítani a versenyzési engedély megszerzésének folyamatát a sportorvosnál.

– Rendelőben a sportolók alkalmassági és szűrővizsgálatait végezzük – nyilatkozta dr. Kirics Jenő, az OSH Somogy megyei főorvosa. – Hatósági feladatot látunk el, a kezeléseket a csapatorvos, vagy a háziorvos végzi. Ha tudomásomra jut a koronavírusos pozitív eset, akkor el kell tiltanom a sportolót a versenyzéstől. Attól függően, hogy mennyire súlyos az állapota, bizonyos panaszmentes idő elteltével kardiológiai és laborvizsgálatot követően tudunk újra versenyzési engedélyt adni. A panaszok súlyossága mondja meg a követendő eljárást. A szövődmények fennállásával is számolni kell, ezért is fontosak a kardiológiai vizsgálatok. Előfordult, hogy a kardiológus még szív MR-vizsgálatra is elküldte a sportolót a visszatérés előtt. A többhetes kihagyást követően pedig csak az alacsonyabb intenzitású edzésmunka engedélyezett.

A hiányzók miatt sokszor csonka együtteseket nem könnyű felkészíteni, erről ugyancsak a Somogyban talán egyik leginkább érintett vízilabdacsapat mestere nyilatkozott.

– Egy edzőnek mindig az a feladata, hogy a legjobbját nyújtsa minden egyes edzésen, még akkor is, ha új helyzet áll elő – vallja Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Amikor csak heten voltunk edzésen mindent meg kellett változtatni, kis csoportos foglalkozásokat tartottunk és több idő jutott az egyéni képzésre. Utóbbi nem probléma, de egy csapatsportról beszélünk, s a megfelelő létszám hiányában nem tudtuk gyakorolni az csapatjátékot. Egymás elleni meccseket sem tudtunk játszani. Jobbára úszás szerepelt a programban, illetve lábtechnikai és labdás feladatokat tudtak végezni. Elég hosszú volt ez az időszak, így amikor újra tizennégy játékos jelent meg az edzésen szinte furcsa volt visszaállni a régi kerékvágásba. A karanténból nagyon rossz állapotban tértek vissza a játékosok, látszott rajtuk, hogy megviselte őket a betegség. Akik korábban ötven métert tudtak víz alatt úszni a felével is megszenvedtek. A tüdőjüket és a keringésüket eléggé meggyötörte a vírus. Nem lehet összehasonlítani azzal, amikor térd-, vagy éppen vállsérülés miatt kényszerül valaki kihagyni három hetet, hiszen akkor két hét alatt visszatér az erőnléte. Most már három hete edzenek, de még mindig messze vannak a legjobb formájuktól.

– Nem könnyű a helyzet, hiszen eleve már a nyári felkészülésünk sem a megszokott volt – nyilatkozta Házi Bence, a csurgói férfi kézilabdázók erőnléti edzője a karantént elhagyó játékosok felkészítésekor. – Rendkívül hosszú szünet után kezdtük el a munkát, így ez az újabb kényszerszünet meglehetősen furcsa volt. Sajnos, az állóképességünket újra fel kell építenünk, mivel 14 nap alatt mondhatni „leépül” egy élsportoló. Újra kell venni azokat a dolgokat, amiket már elvégeztünk, a teljesítményünk az eddig tapasztaltak alapján 30-40 százalékra visszaesett, de azért az otthon elvégzett feladatok, a pihenés és az étkezésre való odafigyelés miatt nem kell olyan mélyről kezdeni. Főként saját testsúlyos és gumiszalagokkal történő feladatokat kaptak a srácok, de odafigyeltünk a keringésfokozás és robbanékonyság elősegítésére is, azonban figyelembe kellett venni, hogy egy lakásban korlátozottak a lehetőségek.

A toponári együttesben négyen kapták el a fertőzést

A Toponár–Puskás Akadémia FC Magyar Kupa-mérkőzés előtt tesztelték a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő együttest (is), s kiderült, négy focista is elkapta a koronavírust, így az eredeti időpontban nem tudták megrendezni a találkozót. – Én voltam az egyik, akinek pozitív lett a tesztje – mondta Ivusza Gábor, a Toponár vezetőedzője, aki egyben az együttes egyik gólfelelőse is. – Szerencsére nem volt komoly bajom, csak megfázásos, influenzaszerű tüneteket produkáltam. Picit ugyan legyengültem, s egy-két napra elment a szaglásom és az ízlelésem, de hamar meggyógyultam. Rajtam kívül még három játékos kapta el, de ők is hamar túljutottak a betegségen. Ivusza Gábor hozzátette: miután mindenki felépült a Magyar Labdarúgó Szövetség előírásait betartva kezdték újra az edzéseket. – Szerencsére minden rendben ment, csak annyit vettem észre, hogy egy kicsit fáradékonyabbak voltak azok, akik átestek a betegségen, így én is – hangsúlyozta az edző.