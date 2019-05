A visszavágóra marad a döntés

A Vasas Plaket otthonában kezdte E.ON férfi vízilabda OB I. rájátszását a Kaposvári VK. A somogyi pólósok bár jól rajtoltak a mérkőzésen, de a negyedik negyedben a hazaiak bebiztosították a győzelmüket.

A kaposváriak várhatták kedvezőbb helyzetből a fővárosi mérkőzést, hiszen az alapszakaszban négy pontot is szereztek a Vasas ellen. Ezáltal pedig egy győzelemmel tovább is léphettek a következő körbe. Ennek megfelelően kezdték a mérkőzést a somogyi pólósok, akik ifjabb Berta József duplájával kerültek kétgólos fórba, azonban a második etapban egyenlíteni tudott a főváros egylet. A fordulás után átvette a vezetést a Vasas, majd az utolsó játékrészben folyamatosan növelte előnyét. Az angyalföldiek már hat góllal is vezettek, amikor a lefújás előtt Nikola Giga szabaddobása utát talált a kapujukba. Ez azonban már csak szépségtapasz volt a KVK részéről, amely nem tudott élni kínálkozó a lehetőséggel.

A hét pontig tartó párharc állása így 4–4-re módosult, ezért a felek szombaton újra összecsapnak a kaposvári Virágfürdőben. A rájátszás első fordulójának tétje, hogy melyik együttes küzdhet az UVSE–KSI párharc győztesével a biztos bent maradást érő 13. helyért.