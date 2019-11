A záró negyedben leengedett, így kikapott a KKK

Súlyos vereséggel folytatta szereplését a Kaposvári KK, amely hazai pályán kapott ki az Atomerőmű SE alakulatától az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hetedik fordulójában.

Mindkét együttes csaknem teljes kerettel vághatott neki a hetedik forduló mérkőzésének. A kaposváriaknál Hock Gergő, a vendégeknél Szalai Milán nem állhatott csapata rendelkezésére sérülése miatt.

Colman nyitott két ponttal az ASE csapatában, de Hendlein és Ponjavics találataival hamar fordítottak a kaposváriak. Nem tartott sokáig az előny, mert a vendégek minden hibát azonnal pontokkal büntettek. A negyedik percben Lalic kapott a bokájához egy lefordulás után, de szerencsére folytatni tudta a játékot. Sokkal gyorsabb kosárlabdát játszott a tolnai csapat, amely Coleman zsákolásával már 15–6-ra vezetett. Fekete Ádám vezetőedző időkérése után Norfleet találatával sikerült tízen belülre kerülni, de Jackson óriási zsákolása már ismét a paksiakat lendítette tovább.

A folytatásban Ponjavics, Dramicsanyin és Norflet triplái csökkentették a különbséget egészen 30–33-ig. Az elképesztő rohamnak Norfleet újabb hármasánál Dzunics időkérése vetett véget 35–33-nál. Coleman hibátlanul dobott a paksiaknál, de Baki révén a kaposváriaké volt az utolsó találat, amivel 41–45 lett az állás. Dramicsanyin büntetővel indult a harmadik negyed, mert a félidő zárásakor a reklamáló Evans technikait kapott. Jackson adott kétszer is nagy blokkot Davis-nek, a kaposváriak irányítója még pont nélkül állt a 26. percben. Lóránt és a csapat is technikaival bűnhődött reklamálásért, Norfleet pedig 55–55-re egyenlített a büntetőkkel. Ugyan a vezetést is sikerült átvenni, de villámgyorsan fordított az ASE, amely a negyedik negyedet nyolc pont előnnyel indíthatta. Végre Davis is megdobta az első kosarát, de ezzel együtt sem került közelebb a sokat hibázó hazai alakulat. A végén már csak a különbség mértéke volt kérdéses. A sokkal jobb egyéni teljesítményeket felvonultató paksiak megérdemelten nyerték a találkozót az utolsó negyedben mindössze kettő (!) pontig jutó hazaiakkal szemben.

Kaposvári KK–Atomerőmű SE 58–85 (17–28, 24–17, 14–19, 2–21)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1400 néző: Vezette: Praksch P., dr. Mészáros B., Nyilas I.

Kaposvári KK: Davis (2), Norfleet (16/6), Ponjavics (7/3), Dramicsanyin (11/3). Csere: Lalic (7), Krnjajski (-), Bogdán (-), Baki (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Atomerőmű SE: Evans (13/3), Harris (7/3), Faust (10/3), Coleman (28/6), Lóránt (9/3). Csere: Kovács Á. (2), Jackson (13/3), Valerio-Bodon (-), Kis R. (3/3). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–9, 7. perc: 12–22, 12. perc: 22–28, 17. perc: 35–38, 22. perc: 46–47, 28. perc: 55–55, 32. perc: 56–64, 37. perc: 58–75.

Jók: nem akadt kiemelkedő teljesítmény, illetve Evans, Coleman, Faust, Jackson.

Fekete Ádám: – Gratulálok a Paksnak, mert amellett, hogy mi nem játszottunk jól, ők elismerésre méltóan kosárlabdáztak. Komplett csapatként bemutatták, hogy valóban nagyon erősek. Ez nem ment fel senkit, amilyen teljesítményt az utolsó negyedben nyújtottunk. Amit hazai közönség előtt letettünk a pályára, azt nem engedhetjük meg magunknak. Ezért én is elnézést kérek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy egy nagyon hosszú út elején vagyunk, amiről beszéltünk a nyáron. eddig is nagyon komoly csapatokkal játszottunk és idegenben is volt tartása a csapatunknak. Reméljük, hogy ez a pofon időben érkezett és mindenképpen azon kell dolgoznunk, hogy újra ki tudjuk szolgálni a közönségünket és ne ilyen, hanem örömteli perceket szerezzünk nekik. Ettől függetlenül ez ugyan ez a csapat, amely két hete harminc ponttal nyert és együtt kell megoldanunk ezt a problémát.

Dzunics Braniszlav: – A kezdetektől jó energiával játszottunk. Picit megnyugodtunk a harmadik negyed végén és sikerült pár jó védekezést bemutatni. Kicsit szervezettebbé váltunk támadásban. A másik oldalon pedig néha így szokott lenni, hogy tényleg semmi nem sikerült a negyedik negyedben. Azt is, amit jól csináltak nem tudták bedobni. Nagyon örülünk a győzelemnek és dolgozunk azon, hogy még komolyabban tudjunk teljesíteni.