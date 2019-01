Ádám Martin a Vasasból igazolt a Rákócziba

A rivális Vasas FC együttesétől szerződtetett támadót a Kaposvári Rákóczi FC, ugyanis a somogyi zöld-fehéreknél folytatja pályafutását Ádám Martin.

Korábbi utánpótlás-válogatott támadóval erősítette meg keretét a Merkantil Bank Liga NB II. harmadik helyén telelő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi klub két és fél éves megállapodást kötött Ádám Martinnal, aki tíz év után hagyta el a Vasas FC együttesét. A 24 esztendős labdarúgó a 2009/2010-es szezonban került a Vasas-Kubala Akadémiára, majd a 2014/2015-ös szezonban debütált az akkor még NB II.-ben szereplő Vasas első csapatában, ahol összesen 139 bajnokin lépett pályára és 27 gólt szerzett.

– Mindenképp váltani szerettem volna és a Kaposvár elsőre is szimpatikus csapatnak tűnt – nyilatkozta Ádám Martin. – A Vasassal játszottam a Rákóczi ellen, jó és szerényen futballozó együttesnek tűnt, ahol megkövetelik a munkát és azt, hogy a játékosok mindent megtegyenek a pályán a sikerért. Ez a felfogás kedvező számomra, hiszen olyan játékos vagyok, aki mindig 150 százalékot nyújt. Emellett Waltner Róbert személye is meghatározó volt. Többször beszéltem vele az elmúlt napokban és éreztem, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy ide igazoljak.

A Vasas színeiben az élvonalban is meghatározó szerepet töltött be a támadó, hiszen 72 NB I.-es mérkőzésen tizenegy találatot jegyez. A másodosztályban szárnyaló Rákóczinak Andorka Péter távozását követően mindképpen egy olyan támadót kellett igazolnia a Rákóczinak, aki gólokkal segíti majd a csapatot a jövőben. Úgy néz ki ezt sikerült megoldania a zöld-fehér klub vezetésének, hiszen Ádám Martin az eddigi statisztikái alapján erősítést jelent. A közel két méter magas csatár a jelenleg is zajló szezonban eddig 15 NB II.-es mérkőzésen kapott lehetőséget az angyalföldieknél és a Budafok, a Csákvár és a Nyíregyháza kapuját is bevette.

– Szeretnék beilleszkedni a csapatba, remélem ez nem tart majd hosszú ideig, valamint szeretnék gólokkal hozzájárulni ahhoz, hogy a Kaposvár minél előrébb végezzen – mondta a céljairól Ádám Martin.