Alem Toskic nem hagyja ott a Csurgói KK csapatát

Továbbra is a Csurgói KK NB I.-es férfikézilabda-csapatánál folytatja pályafutását Alem Toskic. Az edző munkáját továbbra is Baranyai Norbert és Pavlovics Darko segíti. Erről a Csurgói KK számolt be hivatalos honlapján.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu – Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei – Kattintson ide: hirvilag.hu A somogyi klub vezetése Bencze József vezetőedző lemondása után kérte fel Toskicsot, hogy segítse a Baranyai, Pavlovics páros tevékenységét. Bíztak abban, hogy hogy rutinjával és a rá jellemző fanatizmussal segítheti a szakmai munkát, annál is inkább, mert nem titkoltan vezetőedzőként is vele képzelik el a közös jövőt. Toskic szerb edzői végzettséget is szerzett, célja pedig az, hogy nyáron Magyarországon is szert tegyen erre. „Nem titok, hogy már a télen megállapodtunk Alemmel a folytatásról, és az sem, hogy elsősorban a családját kellett meggyőzni a folytatást illetően.” mondta Erdélyi Péter, a Csurgói KK ügyvezető-igazgatója a honlapnak.