Alig jutott pont a vendég Diósgyőrnek

Megismételte az egy héttel ezelőtti MTK elleni ponterős játékát az 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC csapata, csak most nem Budaörsön, hanem hazai környezetben, a Kaposvár Arénában – nincs rá találóbb kifejezés – kalapálták el irgalmatlanul a Diósgyőri VTK egyletét… A nyitó játszma – legalábbis az első része – ekkor még akadozott, aztán a szett második felében nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a házigazda kaposváriak. A második felvonásnak is csak az eleje volt szoros: a folytatásban már végig a hazaiak irányították a játékot és diktálták a tempót. A harmadik, utolsó felvonásban is megkönnyítette kaposvári ellenfele dolgát a sokat rontó Diósgyőr, így végül két perc híján egy órás ütközet után ünnepelhettek.

A kaposváriaknál az azerbajdzsán légiós, Nikolina Boshnakova és Szedmák Réka szerezte a legtöbb pontot, de a belga Nathalie Lemmens és Tatjana Matics is kerek 10 pontot jegyzett. Örömteli, hogy csereként a saját nevelésű fiatalok is lehetőséget kaptak, s Honfi Katalin (kétszer is), Budai Viktória és Tóth Jázmin is feliratkozott a pontszerzők közé. A vendég Diósgyőri VTK két legjobbja a csapatkapitány Bodó Panna Tamara és Kiss Emese volt, akik ketten együtt 20 pontot termeltek.

1. MCM-Diamant Kaposvári NRC–Diósgyőri VTK 3–0 (16, 12, 12)

Kaposvár Aréna, 150 néző. Vezette: Soltész, Tillmann.

1. MCM-Diamant Kaposvári NRC: Grbac (5), Boshnakova (13), Wirth (4), Szedmák (12), Matics (10), Lemmens (10). Csere: Szpín (liberó), Hegyi (liberó), Tóth J. (1), Budai V. (1), Honfi (2). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: René Bord Mathieu.

Diógyőri VTK: Kalmár V. (1), Egri (3), Kiss E. (9), Dhurate (5), Godó (11), Jovics (–). Csere: Kundrák (liberó), Kuzelová (2), Sitku (–), Hollósi (–). Vezetőedző: Farkas Mihály Tamás.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 5–4, 9–8, 15–9, 20–10, 20–13, 23–13, 25–16 (21 perc).

2. játszma: 5–3, 9–3, 10–4, 15–6, 20–8, 24–9, 25–12 (19 perc).

3. játszma: 5–1, 5–3, 9–3, 10–4, 14–4, 15–5, 20–8, 25–12 (18 perc).

Sara Klisura is eljött Kaposvárra

A nyáron Békéscsabára költözött Sara Klisura is kíváncsi volt egykori csapattársaira, akik szemmel láthatóan nagyon örültek a volt kaposvári közönségkedvencnek. Az egykori játékostársak a meccs után a pályán és az mellett ölelgették egymást, majd a hazai öltözőben folytatódott a baráti beszélgetés.