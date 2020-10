Alsóházi rangadót vesztett a Nagyatád

Nagy pofonba szaladt bele Balatonfüreden a Nagyatádi FC a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 13. fordulójában.

A megtáltosodott Balatonfüred otthonában lépett pályára a sereghajtó Nagyatádi FC. A hazaiak az előző két fordulóban a listavezető III. Kerületet, majd a második helyen álló Tatabányát is legyőzték, így a kellő önbizalom a balatoniak mellett állt. A nagyatádiak azonban szerettek volna pontot tenni a kilenc mérkőzés óta tartó vereségi sorozatukra, s az előzetes statisztika alapján erre meg is volt az esélyük. Ez azonban az első fél óra után kezdett elillanni, amikor Nagy Zoárd és Szabó Bence góljaival már kettővel vezettek a Balaton-partiak. A reményt Nikolic Vukan találata ugyan visszahozta, de a szünet előtti utolsó percben Nagy Zoárd ismét bevette a somogyiak kapuját.

A második félidőben pedig már csak hazai gólok estek, ráadásul három is, így a balatonfürediek zsinórban harmadik győzelmüket aratták, s elmozdultak a kieső zónából. Arra viszont továbbra is várni kell, hogy a nagyatádiak kijöjjenek a gödörből.

– Óriási egyéni hibákat követtünk el a védekezésben és a támadásban is – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Sajnos mi nem tudtuk berúgni a ziccereket, az ellenfél pedig igen. Ettől szétestünk, így már csak a szemszerű végeredmény volt kérdés.

Balatonfüredi FC–Nagyatádi FC 6–1 (3–1)

Balatonfüred, 240 néző. V.: Héra (Bertalan, Halmai).

Balatonfüredi FC: Berta – Géringer, Nagy Z. (Laurinyecz, 68. p.), Imre, Csikós, Schillinger (Bene, 62. p.), Burucz, Szalai P. (Tetézi, a szünetben), Bartha, Szabó B. (Henn, 68. p.), Tamás Sz. (Markó, 62. p.). Vezetőedző: Borgulya István.

Nagyatádi FC: Vekkeli – Kis P. (Kovács K., a szünetben), Dekanics, Sághy, Koósz (Szántó, 54. p.), Kollár – Horváth F., Palkovics (Jerkovic, a szünetben) – Galamb (Csikós, 77. p.), Nikolic V., Horváth P. (Grabarics, a szünetben). Vezetőedző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Nagy Z. (24., 44. és az 53. p.), Szabó B. (33. és a 67. p.), Henn (74. p.), illetve Nikolic V. (38. p.).

Sárga lap: Szalai P. (30. p.), Tetézi (66. p.), illetve Palkovics (22. p.), Nikolic V. (31. p.), Horváth P. (31. p.), Koósz (51. p.), Kollár (82. p.)