Amerikai centert igazolt a Diamant

Fiatal amerikai center csatlakozik az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapatához. A 22 esztendős Berkeley Dawn Oblad a szezon végéig állapodott meg a listavezető együttes vezetőivel, és első profi szerződése idején az lesz a célja, hogy hozzásegítse a minél jobb eredmény eléréséhez a társaságot.

A kaposvári együttes 11 forduló után a tabella élén áll, de jól tudják a klub vezetői és játékosai, hogy a neheze csak ezután következik. Az átigazolási időszak január 31-én véget ér, vagyis a folytatásban már nem lesz lehetőség arra, hogy akár egy sérülés vagy más ok miatt változtassanak a keret összetételén. A Diamant mindössze két centerrel, Dubravka Djuriccsal és Lorena Sipiccsel vágott neki a szezonnak, így ezen a poszton ráfér a bővítés a társaságra. A potenciális jelöltek közül a szakmai vezetés végül az amerikai Berkeley Dawn Obladot választotta, aki kedden már repülőre is ült, csütörtökön pedig csatlakozik új csapatához.

A 22 esztendős, 192 centi magas röplabdázó eddig az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt, a Utah színeiben, és a kaposvári az első profi szerződése.

– Csodálatos lehetőségeket adott nekem ez a sportág, és számomra szép sikereket is elértem az eddigi pályafutásom során – mondta a fiatal sportolónő. – Az egyetemi röplabdás karrierem véget ért, és most valami új kezdődik az életemben. Jártam korábban Európában, és már akkor Magyarország lett a kedvencem, így nagy öröm számomra, hogy most innen kaptam ajánlatot. Nagyon bízom benne, hogy gyorsan beilleszkedek, és előkelő helyen zárjuk a magyar bajnokságot.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem erősíteni, hanem kiegészíteni kellett a jelenlegi keretünket, méghozzá egy olyan fiatal játékossal, aki segíti a csapat munkáját, hozzájárul a további sikereihez, emellett pedig tanulni is akar. Bízunk benne, hogy Berkeley beváltja a hozzá fűzött reményeket – fogalmazott az 1. MCM-Diamant Kaposvár ügyvezető-elnöke, Orosz Ferenc, aki hozzátette: már a jövőre is gondolva, még egy fiatal magyar játékos szerződtetése is az elképzelések között szerepel ezen a poszton.

A Diamant pénteken 18 órától egy igazi presztízsmeccsel folytatja bajnoki szereplését: a korábbi ötszörös bajnok Békéscsaba elleni rangadó iránt már most nagy az érdeklődés, és a remények szerint ezúttal sem marad el a színvonalas, izgalmas csata a küzdőtéren.