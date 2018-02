Aoustin döntötte el a Vasas elleni meccset

A francia szélső, Aoustin tíz másodperccel a vége előtt emberhátrányban szerzett góljával nyert a hétgólos előnyét leadó Siófok az újonc, eddig egyetlen bajnokit nyerő Vasas otthonában.

Vasas SC–Siófok KC 33–34 (15–17)

Elektromos csarnok, 500 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

Nem várt izgalmakat hozott a siófokiak fővárosi vendégjátéka, pedig simának tűnt, hiszen huszonkét perc után már héttel vezettek, ám innentől lejtmenetbe kapcsoltak… Lars Rasmussen edző érezte a bajt, ötgólos előnynél időt is kért, ám ez sem használt, a szünetre ugyanis kettőre feljött a Vasas. Ez nem is meglepő, hiszen a félidő előtti utolsó nyolc percben csak Ferenczy és Such tudott egy-egy gólt lőni.

A pihenő sem segített, a kétgólos előny is hamar elfogyott, sőt az negyvenhatodik percben már – első alkalommal a találkozón – a Vasasnál volt az előny! A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, Nze Minkoék képtelenek voltak kétgólos előnyt kiharcolni, pedig erre számtalan lehetőségük volt. Utoljára 58 másodperccel a lefújás előtt Kuczora hetesével, melynél Böhme kapott két percet. Emberhátrányban kellett tehát megnyerni a meccset a hazai pálya minden előnyét élvező Vasassal szemben, ami Aoustin révén sikerült. A francia szélső tíz másodperccel a vége előtt lőtte a győztes gólt, az időkérés után nyolc másodperce maradt a piros-fehéreknek, ám csak időntúli szabaddobásig jutottak, amit blokkolt a sorfal.

A balatoniak alaposan megnehezítették a saját dolgukat a pocsék védekezésükkel, hiszen ez a Vasas átlagban 21,5 gólt dobott eddig a bajnokságban. A legtöbb találat huszonnyolc gól volt, ami összejött nekik a szezonban, azt is a sereghajtó Békéscsabának dobták hazai pályán. Erre most rátettek egy lapáttal, pedig a román kapus Dedu nem is védett rosszul, az első félidőben megfogta Pados hetesét, sőt az ismétlést is.

A harmincnégy gól ellenére a támadójáték finoman szólva sem volt a legjobb, Geiger a negyvenedik percben szerezte első találatát. Elghaoui viszont elég korán befejezte a gólgyártást, a tizenkettedik percben, Ferenczy pedig a huszonharmadikban. Az első félidőben Nze Minko volt a legeredményesebb öttel, míg a fordulás után is ő érte el a legtöbb akciógólt, négyet, Böhme ötig jutott ugyan, ám ebből három gólt büntetőből ért el.

Vasas SC: Győri – Arany 1, Németh M., Kocsis 5, Pados 3, Kuczora 8(2), Fekete 3. Csere: Antóni (kapus), Hansághy 3, Lyngby 1, Becséri 6, Szatmári 2, Agovic, Moutsogianni 1. Edző: Kovács Péter.

Siófok KC: Dedu – Such 3, Geiger 3, Ferenczy 3, Elghaoui 2, Nze Minko 9(1), Erdősi 4. Csere: Jezic 2, Mazák-Németh, Aoustin 3(1), Böhme 5(3). Edző: Lars Rassmussen.

Kiállítások: 8(2), illetve 8(2) perc.

Hétméteresek: 3/2(1/-), illetve 6/5(1/1).