Demeter György: Amíg tudok segíteni, addig csinálom

Bár a Demeter György vezette rekordbajnok Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata majd másfél évtized után arany nélkül maradt – a bajnokságban ezüst, a Magyar Kupában pedig bronz jutott –, mégsem lehetnek elégedetlenek a klub hívei.

– A bajnoki pontvadászatot a második, a Magyar Kupát pedig a harmadik helyen zárta a Fino Kaposvár. Majd másfél évtizede, még 2004-ben volt rá utoljára példa, hogy arany nélkül maradt a klub.

– Bár a rajt előtt a bajnoki címvédést és a Magyar Kupa visszahódítását fogalmaztuk meg célként, menet közben kiderült, hogy ez irreális elképzelés. A Vegyész RC Kazincbarcika ugyanis nagyon bevásárolt, s ők léptek elő első számú favorittá – mondta Demeter György, a rekordbajnok Fino Kaposvár mestere.

– Olyannyira, hogy Magyarországon veretlenek maradtak egészen a döntőig. Egyedül csak a Fino Kaposvár tudta legyőzni őket, méghozzá a saját otthonukban az első aranymeccsen.

– A negyediken sem sok hiányzott ahhoz, amikor is három meccslabdáról veszítettünk.

– Ha az megvan, Kaposváron dőlt volna el a bajnoki cím sorsa.

– Jó lenne jövőre visszavenni a bajnoki aranyat és a kupát, de legalábbis valamelyik sorozatot nyerni szeretnénk. Arról is szó van, hogy visszatérnénk a Közép-Európai Ligába.

– Lesz esély az aranyra?

– Azért vagyok bizakodó, mert a fiatal játékosaink folyamatosan töretlenül fejlődnek – hangsúlyozta Demeter György. – Szabó Bence, Szabó Barna Frigyes, Kiss Máté és Horváth Kristóf még csak ifjúsági korú – a két Szabó és Kiss két éve serdülőkét kerültek fel a nagycsapat keretéhez –, míg Keen Cameron, Bögöly Gábor, Kalmár Ákos, valamint Kulcsár Adrián junior korú játékos. Azért játszottak, hogy kellő rutint szerezzenek, s elsősorban a saját korosztályukban kell bizonyítaniuk. A junioroknak a következő bajnoki szezonban már a nagycsapatban is kulcsfigurákká kell válniuk. Sőt, még ennél is több kell: folyamatosan kell majd kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtaniuk.

– A kaposvári fiatalok közül Keen Cameronnal, Bögöly Gáborral és Kalmár Ákossal – mint ahogy Nagy Józseffel és a liberó Pápai Péterrel – a válogatottban is számolnak.

– Vegyük hozzájuk a tavaly nyáron Kecskemétről érkezett Horváth Kristófot is, akivel a napokban hosszabbítottunk szerződést, s akit a magyar férfi röplabdasport egyik legnagyobb ígéreteként tartanak számon.

– Amikor az egykori Bajnokok Ligája-győztes ifjabb Nagy Péter játszott, igazi vezéregyéniség volt a pályán.

– Igazi profi szemléletű játékos. Amikor nem volt százszázalékos állapotban, nem akart kockáztatni, a klub pedig türelmes volt vele. Az edzéseken ugyanakkor rengeteget segített. A jövőt illetően annyit tudok mondani, hogy tárgyalásban vagyunk vele.

– A bolgár Galin Nikolov viszont – akitől a szezon végén el is köszöntek – nem váltotta meg a világot.

– Nagyon jó videókat kaptunk róla, s az edzéseken is odatette magát. A meccseken azonban valamiért mégsem volt az igazi…

– Az előző szezon előtt úgy kellett rábeszélni Demeter Györgyöt, hogy vállaljon el újabb egy évet a Fino Kaposvár kispadján. Most viszont mondhatni rögtön igent mondott.

– Azért, mert szeretem, erről szól az életem: a munkám egyben a hobbim is – hangsúlyozta Demeter György. – Amíg tudok segíteni, addig csinálom. Jó hangulat uralkodott az edzéseken: olyan fiatal játékosokkal dolgozhattam együtt, akik akartak fejlődni, s ennek érdekében mindent meg is tettek. Egyszóval jó volt köztük lenni, nap mint nap látni azt, ahogy fejlődnek és egyre jobbak lesznek.