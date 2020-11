Aranyos somogyi bunyósok

Négy aranyat gyűjtöttek be a somogyi színeket képviselő Lelle Fitnesz és Küzdősport Egyesület, valamint a Ring SC Kaposvár bunyósai a Debrecenben rendezett junior (15–16 évesek) és ifjúsági (17–18 évesek) női és férfi összevont utánpótlás országos ökölvívó-bajnokságon. A győri felnőtt ob-t a járvány miatt kihagyták, a serdülő (13–14 évesek) országos bajnokságot pedig elhalasztották.

Az idei évben összesen csak három versenyen szólították ringbe a Farkas József vezette Lelle Fitnesz és Küzdősport Egyesület ökölvívóit.

– A többi klubhoz hasonlóan számunka is a túlélés, az életben maradás a legfontosabb – mondta Farkas József vezetőedző. – A tavaszi szezon egy az egyben elmaradt; még nyár végén Kőszegen az Ostrom Kupán mutat(hat)tuk meg magunkat először, amelyre négy versenyzővel utaztunk el. Ezt követte a hagyományos, még tavaszról elhalasztott nagyberki Szalacska Kupa, ahol kilenc versenyzőt szerettünk volna indítani, végül azonban csak ketten mérkőztek. Az utolsó fellépésünk a debreceni junior (15–16 évesek) és ifjúsági (17–18 évesek) női és férfi összevont utánpótlás országos ökölvívó-bajnokság volt.

Mindkét somogyi klubot két-két sportoló képviselte Debrecenben, s mindenki aranyéremmel térhetett haza. A Lelle Fitnesz és Küzdősport Egyesület csapatából Dévényi Izabel a junioroknál 54 kg-ban, míg Táskai Sára az ifjúságiaknál a plusz 80 kg-os súlycsoportban szerzett bajnoki címet. A Ring SC Kaposvár sportolói közül egyaránt a junioroknál érdekelt 46 kg-os Koloszár Vivien, illetve testvére, az 54 kg-os Valentin ért a csúcsra.

– A debreceni utánpótlás ob-ra összesen kilenc versenyzőt neveztünk, de végül csak ketten tudtak elmenni, igaz, ők aranyérmesek lettek – folytatta Farkas József. – A győri felnőtt országos bajnokságon öt bunyóst szerettünk volna indítani, de a fokozódó járványhelyzet alaposan átírta a terveinket. Pedig ott is lett volna esélyünk: a plusz 80 kg győztesét Debrecenben nagyon elverte Táskai Sára.

Tavaly ahány versenyen csak elindult, azt mind meg is nyerte a most 15 éves balatonlellei Dévényi Izabel. Még január elején Szerbiában, Zomborban bemutatkozásként a Nemzetek Kupáján foglalták aranyba a nevét, majd a grúz fővárosban, Tbilisziben a serdülő (13–14 évesek) Európa-bajnokságon is ő bizonyult a legjobbnak, akárcsak a hazai korosztályos ob-n, míg Koloszár Vivien bronzéremmel térhetett haza, Táskai Sára pedig az ötödik helyen zárt a korosztályos ökölvívó Európa-bajnokságon. A Vajmi Csaba irányította Ring SC Kaposvár a serdülő ob elhalasztása miatt bánkódhat, hiszen a 46 kg-os Horváth Krisztina abszolút aranyesélyes volt.